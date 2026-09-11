Αλλαγή του σκηνικού αναμένεται από το Σαββατοκύριακο, καθώς ένα νέο κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί προς τη χώρα μας, προκαλώντας βροχές και καταιγίδες, ενώ σε ορισμένες περιοχές τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι ιδιαίτερα έντονα. Ο άστατος καιρός θα συνεχιστεί και κατά τις πρώτες ημέρες της επόμενης εβδομάδας, πριν οι θερμοκρασίες επανέλθουν σε πιο καλοκαιρινά επίπεδα, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του Open, Κλέαρχου Μαρουσάκη.

Για σήμερα και αύριο, πάντως, οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν υψηλές, με αρκετή ζέστη, κυρίως σε περιοχές της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο, η μεταβολή του καιρού έχει ήδη αρχίσει να διαφαίνεται, καθώς ένα οργανωμένο σύστημα που βρίσκεται στην περιοχή της Ιταλίας θα κινηθεί σταδιακά προς τα ανατολικά και βορειοανατολικά.

Η συγκεκριμένη διαταραχή αναμένεται να επηρεάσει και την Ελλάδα από το μεσημέρι του Σαββάτου. Η επιδείνωση θα ξεκινήσει από τα δυτικά και σταδιακά θα επεκταθεί προς τα ανατολικά, με βροχοπτώσεις, καταιγίδες και αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη, η αστάθεια δεν θα είναι σύντομη, αλλά θα διατηρηθεί μέχρι περίπου την Πέμπτη της επόμενης εβδομάδας. Μετά το συγκεκριμένο διάστημα, αναμένεται νέα βελτίωση του καιρού και επιστροφή σε πιο καλοκαιρινές συνθήκες.

Η συγκεκριμένη μεταβολή εντάσσεται, όπως εξηγεί ο μετεωρολόγος, στη γενικότερη μετάβαση από το καλοκαίρι στο φθινόπωρο. Το καλοκαίρι εξακολουθεί να επιμένει, την ώρα που το φθινόπωρο επιχειρεί σταδιακά να επικρατήσει, με αποτέλεσμα να παρατηρούνται συνεχείς εναλλαγές στο σκηνικό του καιρού. Παράλληλα, η διάρκεια της νύχτας έχει αυξηθεί σημαντικά, γεγονός που περιορίζει την ένταση με την οποία οι θερμές αέριες μάζες μπορούν να συμβάλουν στην περαιτέρω άνοδο της θερμοκρασίας.

Διπλό πρόσωπο θα παρουσιάσει ο καιρός το Σάββατο

Η αυριανή ημέρα αναμένεται να ξεκινήσει με υψηλές θερμοκρασίες, ωστόσο η εικόνα θα αλλάξει από το μεσημέρι και μετά. Ιδιαίτερα στα ανατολικά ηπειρωτικά θα επικρατήσει αρκετή ζέστη μέχρι και τις απογευματινές ώρες.

Στη συνέχεια, όμως, η έλευση μιας ψυχρής αέριας μάζας και μιας νέας διαταραχής θα προκαλέσει επιδείνωση του καιρού. Βροχές και καταιγίδες θα κάνουν την εμφάνισή τους αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια της χώρας.

Μάλιστα, υπάρχει πιθανότητα τα φαινόμενα να παρουσιάσουν αυξημένη ένταση σε ορισμένες περιοχές. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην κεντρική Μακεδονία, τη βορειοανατολική ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά και τη δυτική Μακεδονία.

Η αυριανή ημέρα απαιτεί αυξημένη προσοχή, κυρίως κατά τις απογευματινές και νυχτερινές ώρες, στις κεντρικές και βόρειες περιοχές της χώρας.

Καταιγίδες και την Κυριακή – Ποιες περιοχές βρίσκονται στο επίκεντρο

Το άστατο σκηνικό θα διατηρηθεί και την Κυριακή, με τα φαινόμενα να μετατοπίζονται σταδιακά προς περισσότερες περιοχές της χώρας, τόσο ανατολικότερα όσο και νοτιότερα.

Βροχές και καταιγίδες αναμένονται σε αρκετές περιοχές, με μεγαλύτερη έμφαση στα ανατολικά, τα κεντρικά και τα βόρεια. Στο επίκεντρο της κακοκαιρίας θα βρεθούν μεταξύ άλλων το βορειοανατολικό Αιγαίο, η ανατολική Μακεδονία, η Θράκη και η Θεσσαλία.

Καταιγίδες προβλέπονται επίσης στην Αττική, ενώ φαινόμενα αναμένονται και στην Πελοπόννησο, κυρίως στα ανατολικά και βόρεια τμήματά της.

Η νέα εβδομάδα θα ξεκινήσει με παρόμοιο καιρικό σκηνικό, καθώς οι συνθήκες θα χαρακτηρίζονται από έντονες εναλλαγές. Μπόρες και καταιγίδες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι την Τετάρτη και την Πέμπτη, ενώ στη συνέχεια προβλέπεται σταδιακή βελτίωση και νέα άνοδος της θερμοκρασίας, με το καλοκαιρινό σκηνικό να επιστρέφει.

Πού χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή

Ιδιαίτερη προσοχή συνιστάται για το Σαββατοκύριακο, καθώς η ατμοσφαιρική κατάσταση ευνοεί την εκδήλωση ισχυρών καταιγίδων. Τα καιρικά συστήματα που κινούνται προς τη χώρα συναντούν θερμότερες αέριες μάζες, με αποτέλεσμα τα φαινόμενα να μπορούν να ενισχυθούν σημαντικά.

Ως αποτέλεσμα, δεν αποκλείεται να καταγραφούν προβλήματα από χαλαζοπτώσεις και έντονη κεραυνική δραστηριότητα, ενώ υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ακόμη και μικρής έκτασης πλημμυρικά επεισόδια.

Μεταξύ των περιοχών που χρειάζονται αυξημένη προσοχή περιλαμβάνονται ο νομός Θεσσαλονίκης, αλλά και η Χαλκιδική.