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Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, όπου ένας 60χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από γεωργικό ελκυστήρα.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 22:30 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων, προκειμένου να στηθεί επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ο 60χρονος

Στην επιχείρηση πήραν μέρος έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τον 60χρονο από το γεωργικό μηχάνημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που είχε φτάσει στο σημείο.

Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε αργότερα το βράδυ.