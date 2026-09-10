Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης στο Αμπελόφυτο Μεσσηνίας, όπου ένας 60χρονος άνδρας εγκλωβίστηκε κάτω από γεωργικό ελκυστήρα.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε λίγο μετά τις 22:30 και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων, προκειμένου να στηθεί επιχείρηση για την ανάσυρση του άνδρα.

Χωρίς τις αισθήσεις του ο 60χρονος

Στην επιχείρηση πήραν μέρος έξι πυροσβέστες με δύο οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να απελευθερώσουν τον 60χρονο από το γεωργικό μηχάνημα.

Χωρίς αισθήσεις απεγκλωβίστηκε άνδρας από γεωργικό ελκυστήρα, συνεπεία καταπλάκωσης του, στην περιοχή Αμπελόφυτο Μεσσηνίας. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 10, 2026

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής, ο άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και στη συνέχεια παραδόθηκε σε πλήρωμα του ΕΚΑΒ, που είχε φτάσει στο σημείο.

Η επιχείρηση των πυροσβεστικών δυνάμεων ολοκληρώθηκε αργότερα το βράδυ.