Νέα διάσταση στο σοβαρό αεροπορικό περιστατικό που σημειώθηκε τον περασμένο Ιούλιο σε πτήση της Ryanair από τη Θεσσαλονίκη προς τη Γερμανία δίνει ο επικεφαλής της αεροπορικής εταιρείας, Μάικλ Ο’Λίρι.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Ryanair αμφισβήτησε ότι ο 61χρονος Λιούμπισα Κάροβιτς βρέθηκε εν μέρει έξω από το αεροσκάφος όταν έσπασε το παράθυρο δίπλα στη θέση του, όπως είχαν περιγράψει η σύζυγός του και αυτόπτες μάρτυρες.

Ο Ο’Λίρι δεν αμφισβητεί ότι ο επιβάτης παρασύρθηκε με μεγάλη δύναμη προς το άνοιγμα και τραυματίστηκε. Υποστηρίζει, ωστόσο, ότι κανένα μέρος του σώματός του δεν πέρασε έξω από την άτρακτο.

Ο Ο’Λίρι αμφισβητεί την εκδοχή του 61χρονου

Μιλώντας την Πέμπτη μετά την ετήσια γενική συνέλευση της Ryanair στο Δουβλίνο, ο Μάικλ Ο’Λίρι αναφέρθηκε στο περιστατικό της 10ης Ιουλίου και στην αποζημίωση που ενδέχεται να διεκδικήσει ο τραυματίας.

Ο επικεφαλής της εταιρείας αναγνώρισε ότι ο Κάροβιτς τραυματίστηκε και δικαιούται αποζημίωση, ξεκαθαρίζοντας όμως ότι η Ryanair διαφωνεί με την περιγραφή σύμφωνα με την οποία ο 61χρονος βρέθηκε εν μέρει έξω από το παράθυρο.

Ryanair CEO Michael O'Leary accused UK air traffic control chief Martin Rolfe of lying about the cause of this week's flight cancellations that have cost airlines millions, and called for him to quit https://t.co/McslWIKn5S pic.twitter.com/53YSZAuybF — Reuters Business (@ReutersBiz) September 10, 2026

«Δεν ήταν εν μέρει έξω από το παράθυρο», ανέφερε ο Ο’Λίρι, προσθέτοντας: «Δεν πιστεύουμε ότι οποιοδήποτε μέρος του σώματός του βγήκε έξω από το παράθυρο, αλλά σίγουρα παρασύρθηκε υπό πολύ δραματικές συνθήκες προς το παράθυρο».

Παράλληλα, υποστήριξε ότι ο επιβάτης δικαιούται οικονομική αποζημίωση για όσα υπέστη, όχι όμως ποσά της τάξης των «εκατομμυρίων και εκατομμυρίων».

Διαφορετική εικόνα είχαν δώσει σύζυγος και επιβάτες

Η τοποθέτηση του Ο’Λίρι έρχεται σε αντίθεση με όσα είχαν περιγράψει άνθρωποι που βρίσκονταν μέσα στο Boeing 737-800 το πρωί της 10ης Ιουλίου.

Ο Κάροβιτς καθόταν δίπλα στο παράθυρο και φορούσε τη ζώνη ασφαλείας του όταν σημειώθηκε η βλάβη.

A 61-year-old Ryanair passenger was nearly pulled from a Greece-to-Germany flight after debris from a damaged engine shattered a cabin window, leaving the passenger with friction burns. pic.twitter.com/ELPbb9SHm6 — Breaking911 (@Breaking911) July 10, 2026

Η σύζυγός του, Σβετλάνα Μαξίμοβιτς, είχε περιγράψει ότι, μετά τον εκκωφαντικό θόρυβο και την απότομη αποσυμπίεση, ο άνδρας της παρασύρθηκε προς το σπασμένο παράθυρο. Σύμφωνα με τη δική της μαρτυρία, τον κράτησε από τα πόδια, ενώ άλλοι επιβάτες έσπευσαν να βοηθήσουν ώστε να επιστρέψει στο εσωτερικό της καμπίνας.

Παρόμοια εικόνα είχαν μεταφέρει επιβάτες της πτήσης, οι οποίοι έκαναν λόγο για στιγμές πανικού αμέσως μετά τη θραύση του παραθύρου.

Επιβάτιδα είχε περιγράψει σε ελληνικό μέσο ότι αρχικά ακούστηκε ένας δυνατός κρότος, που της θύμισε σκάσιμο ελαστικού, και αμέσως μετά ακολούθησαν ουρλιαχτά και φωνές μέσα στην καμπίνα.

Τι αποκάλυψε η έρευνα για τον κινητήρα

Δύο μήνες μετά το περιστατικό, υπάρχει πλέον σαφέστερη εικόνα για την αλληλουχία της σοβαρής βλάβης.

Σύμφωνα με το προκαταρκτικό πόρισμα του αμερικανικού Εθνικού Συμβουλίου Ασφάλειας Μεταφορών (NTSB), το Boeing 737-8AS, με αριθμό νηολογίου 9H-QEU, παρουσίασε αστοχία πτερυγίου στον δεξιό κινητήρα κατά την άνοδο μετά την απογείωσή του από το αεροδρόμιο «Μακεδονία».

Θραύσματα από τον κινητήρα εκτοξεύτηκαν προς την άτρακτο και τη διαπέρασαν, προκαλώντας ζημιές στο αεροσκάφος και αποσυμπίεση της καμπίνας.

Το παράθυρο δίπλα στον Κάροβιτς υπέστη σοβαρή ζημιά από τα θραύσματα, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί το άνοιγμα δίπλα στη θέση του.

Δονήσεις, «ομίχλη» στην καμπίνα και μάσκες οξυγόνου

Οι αεροσυνοδοί έδωσαν στους ερευνητές μια ακόμη πιο παραστατική εικόνα των δευτερολέπτων που ακολούθησαν.

Όπως κατέθεσαν, άκουσαν και αισθάνθηκαν μια ισχυρή και συνεχή δόνηση. Σχεδόν αμέσως παρατήρησαν καπνό ή ένα είδος ομίχλης να γεμίζει την καμπίνα, ενώ οι μάσκες οξυγόνου έπεσαν από την οροφή.

Μετά τη θραύση του παραθύρου και τον τραυματισμό του 61χρονου, επιβάτες έσπευσαν να τον βοηθήσουν. Αεροσυνοδοί έδωσαν στη συνέχεια ένα μεταλλικό κουτί, το οποίο χρησιμοποιήθηκε για να καλυφθεί προσωρινά το άνοιγμα.

155 άνθρωποι επέβαιναν στο Boeing

Η πτήση FR1879 εκτελούνταν από τη Malta Air για λογαριασμό της Ryanair και είχε προορισμό το Μέμινγκεν της Γερμανίας.

Στο Boeing επέβαιναν συνολικά 155 άνθρωποι: 149 επιβάτες, μεταξύ των οποίων ένα βρέφος στην αγκαλιά συνοδού, δύο πιλότοι και τέσσερις αεροσυνοδοί.

Ο Κάροβιτς ήταν ο μοναδικός άνθρωπος που υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Μετά το περιστατικό αντιμετώπισε τραύματα στον αυχένα και στον ώμο, καθώς και εγκαύματα τριβής.

Οι πιλότοι διέκοψαν την πορεία προς τη Γερμανία και επέστρεψαν στη Θεσσαλονίκη, όπου το αεροσκάφος προσγειώθηκε χωρίς άλλο πρόβλημα.

Η έρευνα πέρασε στις αμερικανικές αρχές

Η διερεύνηση του περιστατικού βρίσκεται σε εξέλιξη και το προκαταρκτικό πόρισμα δεν αποτελεί την τελική έκθεση για τα αίτια της βλάβης.

Στις 16 Ιουλίου, η ελληνική Αρχή Διερεύνησης Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών ανέθεσε πλήρως τη διερεύνηση στο αμερικανικό NTSB.

Στην έρευνα συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της Boeing, της κατασκευάστριας του κινητήρα και της Ryanair.

Το τεχνικό σκέλος της υπόθεσης και η σοβαρότητα του τραυματισμού του Κάροβιτς δεν αμφισβητούνται. Εκεί όπου πλέον υπάρχει ανοιχτή διαφωνία είναι στο τι ακριβώς συνέβη στο σώμα του 61χρονου τα δευτερόλεπτα μετά τη θραύση του παραθύρου: η οικογένεια και αυτόπτες μάρτυρες επιμένουν ότι βρέθηκε εν μέρει έξω από το αεροσκάφος, ενώ η Ryanair, διά στόματος Μάικλ Ο’Λίρι, απορρίπτει αυτή την εκδοχή.