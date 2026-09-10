Η ενίσχυση της συνεργασίας Ελλάδας και Βόρειας Μακεδονίας στην αντιμετώπιση του οικονομικού και διασυνοριακού εγκλήματος βρέθηκε στο επίκεντρο άσκησης επί χάρτου που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στα Σκόπια.

Η δράση, με θέμα την «Αμοιβαία Δικαστική Συνδρομή σε Υποθέσεις Οικονομικού Εγκλήματος», διοργανώθηκε με πρωτοβουλία της Πρεσβείας της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, σε συνεργασία με την Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια.

Στόχος ήταν η προώθηση της πρακτικής συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων θεσμών των δύο χωρών, μέσα από την ανταλλαγή εμπειριών, πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών για τη διαχείριση σχετικών υποθέσεων.

Την άσκηση συντόνισε ο πρόεδρος Πρωτοδικών Στυλιανός Μπίος, ο οποίος είχε υπηρετήσει ως αποσπασμένος εθνικός εμπειρογνώμονας στην Eurojust από τον Φεβρουάριο του 2022 έως τον Ιανουάριο του 2024. Από την πλευρά της Βόρειας Μακεδονίας συμμετείχαν υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Οικονομικών, της Δικαιοσύνης και άλλων φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του οικονομικού εγκλήματος.

Κατά την έναρξη απηύθυναν χαιρετισμούς ο Έντουρντ Άντερσον, επικεφαλής της Μονάδας Ποινικής Δικαιοσύνης και Μεταρρύθμισης της Αστυνομίας της Αποστολής του ΟΑΣΕ, ο διευθυντής του Γραφείου Δημόσιας Ασφάλειας του υπουργείου Εσωτερικών Υποθέσεων της Βόρειας Μακεδονίας, Αλεξάνταρ Γιάνεφ, και η επιτετραμμένη της ελληνικής πρεσβείας, Χριστίνα Βασιλάτου.

Η κ. Βασιλάτου υπογράμμισε ότι οι δύο χώρες είναι γείτονες και σύμμαχοι, με συνεργασία τόσο σε διμερές επίπεδο όσο και στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών. Όπως ανέφερε, η άσκηση εγκαινιάζει μια νέα σειρά δράσεων που θα υποστηρίξει η ελληνική πρεσβεία τους επόμενους μήνες, με στόχο συγκεκριμένα και απτά αποτελέσματα.

Παράλληλα, τόνισε ότι η Ελλάδα, ως γειτονικό κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στηρίζει την ευθυγράμμιση της Βόρειας Μακεδονίας με το κοινοτικό κεκτημένο. Περιέγραψε τη διμερή συνεργασία ως γέφυρα για τη δημιουργία διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των θεσμών των δύο χωρών.

Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη συμφωνία που υπέγραψαν τον Μάιο του 2026 η ελληνική πρεσβεία και η Αποστολή του ΟΑΣΕ στα Σκόπια, για την έναρξη κοινού έργου με στόχο την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση του οικονομικού διασυνοριακού εγκλήματος.