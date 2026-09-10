Στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα επεκτάθηκαν το βράδυ της Πέμπτης (10/9) οι έρευνες της ΕΛ.ΑΣ. για τις συνθήκες του θανάτου του, λίγες ώρες μετά τη σύλληψη των δύο γιατρών του ιδιωτικού ιατρείου στο Κολωνάκι.

Οι δύο γιατροί συνελήφθησαν με προφορική εισαγγελική εντολή και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση, ενώ αναμένεται να οδηγηθούν την Παρασκευή στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων.

Η έρευνα των Αρχών βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, με τα στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. να αναζητούν στοιχεία που θα βοηθήσουν να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς συνέβη τις κρίσιμες ώρες πριν από τον θάνατο του 54χρονου τραγουδιστή.

Έρευνα με κλειδαρά στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα

Λίγο μετά τις 18:00, αστυνομικοί της Ασφάλειας έφτασαν στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, έχοντας εισαγγελική εντολή και με τη συνδρομή κλειδαρά.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εξονυχιστικό έλεγχο στους χώρους του σπιτιού, αλλά και στο γκαράζ, αναζητώντας στοιχεία που ενδέχεται να συνδέονται με την υπόθεση.

Στο σημείο βρέθηκε και μία από τις αδελφές του τραγουδιστή, η οποία, σύμφωνα με πληροφορίες, συνομίλησε για λίγο με τους αστυνομικούς και στη συνέχεια αποχώρησε. Η συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιείται ενώ η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας. Παράλληλα, ο δικηγόρος της οικογένειας, Χαράλαμπος Λυκούδης, αναμένεται να ζητήσει την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων.

Οι αντιφάσεις για την ώρα άφιξης στο ιατρείο

Ένα από τα στοιχεία που έχουν μπει στο μικροσκόπιο των Αρχών αφορά την ώρα κατά την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η μία από τους δύο γιατρούς είχε αναφέρει στην κατάθεσή της ότι ο τραγουδιστής έφτασε στο ιατρείο περίπου στις 16:30.

Ωστόσο, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας φέρεται να δείχνει ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε φτάσει αρκετές ώρες νωρίτερα, περίπου στη 13:00.

Η συγκεκριμένη χρονική διαφορά εξετάζεται από τις Αρχές, οι οποίες προσπαθούν να ανασυνθέσουν λεπτό προς λεπτό όσα συνέβησαν από την άφιξη του τραγουδιστή στο ιατρείο μέχρι την κατάρρευσή του.

Τι έδειξε το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης

Ιδιαίτερη βαρύτητα στην έρευνα έχει και ένα ακόμη εύρημα από το ιδιωτικό ιατρείο. Σύμφωνα με πληροφορίες, στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών κατάφεραν να αποκτήσουν πρόσβαση στο λογισμικό του μηχανήματος της πλασμαφαίρεσης που βρισκόταν στον χώρο.

Από τα δεδομένα που εντόπισαν φέρεται να προκύπτει ότι το μηχάνημα είχε λειτουργήσει για περίπου 45 λεπτά. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την πορεία της έρευνας, καθώς οι Αρχές εξετάζουν πλέον και το ενδεχόμενο η καρδιακή ανακοπή του Γιώργου Μαζωνάκη να σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας.

Το συγκεκριμένο εύρημα βρίσκεται υπό αξιολόγηση σε συνδυασμό με τις καταθέσεις των γιατρών, το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας και τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συλλεχθεί από το ιατρείο.

Οι έρευνες στο ιατρείο και στο σπίτι των γιατρών

Πριν από την έρευνα στην κατοικία του Γιώργου Μαζωνάκη στη Βούλα, οι Αρχές είχαν πραγματοποιήσει έρευνες τόσο στο ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όσο και στο σπίτι των δύο γιατρών στο Ψυχικό.

Από το ιατρείο οι αστυνομικοί αποχώρησαν έχοντας μαζί τους τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία, τα οποία αναμένεται να αξιοποιηθούν στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταξύ των ευρημάτων περιλαμβάνονται ιατρικά σκευάσματα, ιστορικά ασθενών, εξειδικευμένο υλικό, στοιχεία σχετικά με τις άδειες λειτουργίας και τις πιστοποιήσεις των γιατρών, καθώς και φάκελοι εργαζομένων.

Όλα τα στοιχεία εξετάζονται πλέον από τις αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., ενώ ιδιαίτερη σημασία έχουν τα ψηφιακά δεδομένα από το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης και το υλικό από τις κάμερες ασφαλείας.

Η οικογένεια ζητά να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες του θανάτου

Από την πλευρά της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη, ο δικηγόρος Χαράλαμπος Λυκούδης έχει δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας κατά παντός υπευθύνου, με στόχο, όπως έχει αναφέρει, να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

Σε πρώτη φάση αναμένεται να υποβληθεί και αίτημα για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου των εμπλεκόμενων προσώπων. Παράλληλα, η νεκροψία-νεκροτομή του Γιώργου Μαζωνάκη έχει αναβληθεί, ενώ η οικογένειά του έχει ορίσει τεχνικό σύμβουλο.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις Αρχές να επιχειρούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια της υπόθεσης και να δώσουν απαντήσεις στα κρίσιμα ερωτήματα γύρω από τις τελευταίες ώρες της ζωής του Γιώργου Μαζωνάκη.