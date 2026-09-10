Ένα – στην κυριολεξία – πλωτό παλάτι μήκους 92 μέτρων εθεάθη την Πέμπτη 10/9 στην θαλάσσια περιοχή μεταξύ της Γραμπούσας και του Μπάλου στα Χανιά.

Όπως αναφέρει ο ανταποκριτής Flashnews.gr, πρόκειται για το υπερπολυτελές super yacht που φέρει την ονομασία “Tattoοsh” το οποίο ξεκίνησε το ταξίδι του από το Barsko του Μαυροβουνίου, ενώ τελευταίος σταθμός πριν την Κρήτη ήταν οι Σπέτσες.

Το “Tattoosh” αρχικά κατασκευάστηκε για τον μεγιστάνα της κινητής τηλεφωνίας Craig McCaw, στο Rendsburg της Γερμανίας από την Nobiskrug και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 2000. Όμως σχεδόν αμέσως, το 2001, αγοράστηκε από τον συνιδρυτή της Microsoft Paul Allen με αναφερόμενο κόστος 100 εκατομμυρίων δολαρίων. Μετά τον θάνατο του Άλεν το 2018, το γιοτ περιήλθε στην ιδιοκτησία του Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Μοχάμεντ μπιν Ζαγέντ Αλ Ναχιάν

Δείτε βίντεο από το Yacht να βρίσκεται κοντά στην Γραμπούσα

Ενοικιάζεται προς 950.000 ευρώ την εβδομάδα

Όπως αναφέρει η ειδική ιστοσελίδα fraseryachts.com το “Tatoosh” διατίθεται για ενοικίαση στην τιμή των 950.000 ευρώ την εβδομάδα!

Μπορεί να φιλοξενήσει 12 άτομα στις 11 καμπίνες, ενώ διαθέτει 31 άτομα πλήρωμα.

Στην περιγραφή της ιστοσελίδας αναφέρονται τα εξής δελεαστικά.

“Στο κατάστρωμα του σκάφους, θα βρείτε ένα καταπληκτικό σαλόνι παρατήρησης που προσφέρει θέα 180 μοιρών στον ωκεανό και μια ιδιωτική κουζίνα για μέγιστη ιδιωτικότητα. Ένα πλήρως εξοπλισμένο γυμναστήριο και ένα ευρύχωρο σαλόνι στην πρύμνη είναι επίσης διαθέσιμα για την απόλαυσή σας.

Το κύριο κατάστρωμα φιλοξενεί μια πολυτελή τραπεζαρία που μπορεί να φιλοξενήσει άνετα έως και 14 άτομα. Είναι ιδανικό για επίσημα γεύματα ή προσωπικές συγκεντρώσεις με αγαπημένα πρόσωπα. Ακριβώς έξω από την τραπεζαρία υπάρχει ένας χαλαρωτικός χώρος lounge με άνετα καθίσματα και εκπληκτική θέα στον ωκεανό.

Με δυνατότητα φιλοξενίας έως και 12 ατόμων σε 11 άρτια εξοπλισμένες καμπίνες, το TATOOSH είναι το τέλειο superyacht για μεγάλες οικογένειες ή παρέες φίλων. Η κύρια καμπίνα πλήρους δοκού, που βρίσκεται στο κατάστρωμα του σκάφους, διαθέτει ιδιωτικό γραφείο, κρεβάτι king size, γκαρνταρόμπα και ιδιωτικό μπάνιο. Το κατάστρωμα διαθέτει επίσης ιδιωτικό εξωτερικό σαλόνι με εκπληκτική θέα στον ωκεανό. Οι υπόλοιπες ευρύχωρες καμπίνες επισκεπτών προσφέρουν το δικό τους ιδιωτικό μπάνιο και υπερσύγχρονο σύστημα ψυχαγωγίας.

Διατίθεται επίσης ανελκυστήρας επισκεπτών, που εξυπηρετεί όλα τα καταστρώματα, για εύκολη πρόσβαση.

Για τους λάτρεις της υπαίθρου, το TATOOSH προσφέρει άφθονο χώρο για να απολαύσετε τον ήλιο και τη θέα. Διαθέτει ένα μεγάλο κεντρικό κατάστρωμα στην πρύμνη με άνετες ξαπλώστρες και μια μεγάλη πισίνα αντίθετης ροής με ανυψούμενο δάπεδο. Ένα ευρύχωρο beach club βρίσκεται στο κάτω κατάστρωμα, ιδανικό για θαλάσσια σπορ ή απλώς για χαλάρωση δίπλα στο νερό.

Το TATOOSH διαθέτει μια εντυπωσιακή ποικιλία από παιχνίδια και σκάφη αναψυχής, όπως τζετ σκι και σανίδες paddle, ιδανικά για εξερεύνηση των γύρω περιοχών.

Χτισμένο για ασυνήθιστες διαδρομές, το TATOOSH προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία σε όσους αναζητούν μια χαλαρωτική απόδραση ή ένα ταξίδι τσάρτερ γεμάτο περιπέτεια. Με τις πολυτελείς ανέσεις, τα ευρύχωρα καταλύματα και την ποικιλία δραστηριοτήτων και παιχνιδιών στο νερό, το TATOOSH σίγουρα θα προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία σε όλους.”