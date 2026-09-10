Αναστάτωση προκλήθηκε σε βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου Δάφνης-Υμηττού, όταν διαπιστώθηκε ότι στο φαγητό που σερβιρίστηκε στα παιδιά είχε χρησιμοποιηθεί κατά λάθος μικρή ποσότητα απορρυπαντικού πλυντηρίου πιάτων αντί για ξύδι.

Το περιστατικό σημειώθηκε την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2026 στον 6ο Βρεφονηπιακό Σταθμό, όταν κατά τη διάρκεια του μεσημεριανού γεύματος έγινε αντιληπτή αλλοίωση στη γεύση του φαγητού.

Μετά τον έλεγχο που ακολούθησε, διαπιστώθηκε ότι κατά την παρασκευή του γεύματος είχε χρησιμοποιηθεί λάθος προϊόν, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών.

Ενημερώθηκαν γονείς και Κέντρο Δηλητηριάσεων

Καθώς μικρή ποσότητα του φαγητού είχε ήδη καταναλωθεί από ορισμένα παιδιά και μέλη του προσωπικού, ενεργοποιήθηκαν άμεσα τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα.

Ο Δήμος ενημέρωσε το Κέντρο Δηλητηριάσεων, ενώ παράλληλα ειδοποιήθηκαν οι γονείς των παιδιών προκειμένου να υπάρξει άμεση ιατρική αξιολόγηση.

Πραγματοποιήθηκαν οι απαραίτητες εξετάσεις και προληπτικές ιατρικές αξιολογήσεις. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, η κατάσταση της υγείας όλων εξελίσσεται ομαλά, ενώ οι περισσότεροι από όσους χρειάστηκε να παραμείνουν για παρακολούθηση έχουν ήδη λάβει εξιτήριο.

Σφραγίστηκε η κουζίνα – Σε εξέλιξη Ένορκη Διοικητική Εξέταση

Με απόφαση του δημάρχου Δάφνης-Υμηττού, ελήφθησαν άμεσα μέτρα για τη διερεύνηση του περιστατικού.

Συγκεκριμένα, ανεστάλησαν τα καθήκοντα του υπαλλήλου που φέρεται να εμπλέκεται στην παρασκευή του φαγητού, ενώ η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού σφραγίστηκε προκειμένου να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος.

Παράλληλα, διατάχθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) ώστε να διερευνηθούν πλήρως οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το λάθος.

Ο Δήμος: «Ακολουθήθηκαν όλες οι προβλεπόμενες διαδικασίες»

Σε ανακοίνωσή του, ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ανέφερε ότι μετά τη διαπίστωση της αλλοίωσης στη γεύση του φαγητού ακολουθήθηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες ασφαλείας.

Όπως επισημαίνεται, η χρήση της μικρής ποσότητας απορρυπαντικού αντί για ξύδι εντοπίστηκε άμεσα, ενώ η αντιμετώπιση του περιστατικού έγινε σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.

Ο Δήμος υπογραμμίζει ότι όλες οι ενέργειες συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διερεύνηση του περιστατικού και τη διασφάλιση της υγείας και της ασφάλειας των παιδιών.