Η Αθήνα διεκδικεί θέση στις επιλογές των υπερπλούσιων που αναζητούν νέα βάση εκτός Βρετανίας, συνδυάζοντας φορολογικά κίνητρα με την προοπτική μιας διαφορετικής καθημερινότητας. Οι εξελίξεις γύρω από τον δισεκατομμυριούχο διαχειριστή κεφαλαίων Κρις Ρόκος και τη Millennium Management δείχνουν ότι το ενδιαφέρον αρχίζει να μεταφράζεται σε συγκεκριμένα σχέδια.

Οι αλλαγές στη φορολογική μεταχείριση των εύπορων κατοίκων του Ηνωμένου Βασιλείου έχουν εντείνει τη συζήτηση για την ανταγωνιστικότητα του Λονδίνου. Την ίδια ώρα, ευρωπαϊκοί προορισμοί επιχειρούν να προσελκύσουν ανθρώπους με μεγάλα εισοδήματα, επενδυτική δραστηριότητα και διεθνείς διασυνδέσεις.

Ο Κρις Ρόκος, ιδρυτής της Rokos Capital Management, προετοιμάζει τη μεταφορά της κατοικίας του στην Ελλάδα και το άνοιγμα γραφείου στην Αθήνα. Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους φορολογούμενους της Βρετανίας: σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, οι φόροι που κατέβαλε το 2025 εκτιμώνται σε 330 εκατ. λίρες.

Παράλληλα, η Millennium Management σχεδιάζει να ανοίξει γραφείο στην ελληνική πρωτεύουσα. Σύμφωνα με τους Financial Times, ο ανώτερος διαχειριστής χαρτοφυλακίου Ραχούλ Τσόπρα αναμένεται να μετακινηθεί από το Λονδίνο στην Αθήνα. Το σχέδιο εντάσσεται στην προσπάθεια του ομίλου να προσφέρει μεγαλύτερη γεωγραφική ευελιξία στα στελέχη του· δεν αποτελεί ανακοίνωση συνολικής αποχώρησής του από τη βρετανική πρωτεύουσα.

Στο επίκεντρο βρίσκεται και το ελληνικό καθεστώς εναλλακτικής φορολόγησης για εύπορους επενδυτές που μεταφέρουν τη φορολογική κατοικία τους στη χώρα.

Δεν πρόκειται για πλήρη φοροαπαλλαγή. Το καθεστώς προβλέπει κατ’ αποκοπήν φόρο 100.000 ευρώ ετησίως για εισοδήματα αλλοδαπής, με δυνατότητα εφαρμογής έως 15 χρόνια και συγκεκριμένες προϋποθέσεις υπαγωγής. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνεται επένδυση τουλάχιστον 500.000 ευρώ στην Ελλάδα.

Για όσους διαθέτουν πολύ υψηλά εισοδήματα από το εξωτερικό, η προβλεψιμότητα μιας σταθερής ετήσιας επιβάρυνσης μπορεί να αποτελέσει σημαντικό κίνητρο.

Η φορολογία, πάντως, είναι μόνο ένα μέρος της απόφασης. Όπως επισημαίνει το δημοσίευμα που αποδίδεται στο Bloomberg, οι επιλογές νέας κατοικίας συνδέονται επίσης με τα σχολεία, το κλίμα, τον πολιτισμό, την καθημερινότητα και τις ρυθμίσεις για την κληρονομιά.

Η Ελλάδα συμμετέχει έτσι σε έναν ανταγωνισμό με προορισμούς όπως η Ελβετία, η Ιταλία και το Μονακό, που έχουν ήδη προσελκύσει ισχυρά ονόματα του επιχειρηματικού και χρηματοοικονομικού κόσμου.

Οι ηχηρές μετακινήσεις, ωστόσο, δεν αρκούν από μόνες τους για να αποδείξουν μαζική φυγή πλούτου. Τα στοιχεία που παρατίθενται για το φορολογικό έτος έως τον Απρίλιο του 2025 δείχνουν μείωση μόλις 0,5% στον αριθμό των κατοίκων που υπάγονταν στο βρετανικό καθεστώς non-dom. Πρόκειται, πάντως, για παλαιότερη περίοδο, η οποία δεν αποτυπώνει τις μετακινήσεις που ανακοινώνονται τώρα.

Για την Αθήνα, το ζητούμενο είναι κατά πόσο αυτό το ενδιαφέρον θα εξελιχθεί σε σταθερή παρουσία επενδυτικών επιχειρήσεων, νέες θέσεις εργασίας και μακροχρόνιες επενδύσεις