Τη δική του απάντηση μετά τις τελευταίες εξελίξεις και την αναπαραγωγή ανώνυμης καταγγελίας στο διαδίκτυο δίνει ο φωτορεπόρτερ Μάριος Λώλος, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η καταγγελία, που δημοσιεύθηκε αρχικά στο διαδίκτυο και στη συνέχεια αναπαράχθηκε ευρέως, αφορά πρόσωπο από τον χώρο των media, το οποίο η καταγγέλλουσα αναφέρει μόνο με το αρχικό γράμμα «Μ». Στο κείμενό της κάνει λόγο για επανειλημμένα περιστατικά βιασμού και κακοποιητικής συμπεριφοράς, χωρίς να κατονομάζει το πρόσωπο.

Ο Μάριος Λώλος, από την πλευρά του, υποστηρίζει ότι τις τελευταίες ημέρες έχει στοχοποιηθεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αρνείται όσα του αποδίδονται.

Στην ανάρτησή του, ο γνωστός φωτορεπόρτερ κάνει λόγο για «ανθρωποφαγική στοχοποίησή» του, υποστηρίζοντας ότι τα χαρακτηριστικά που του αποδίδονται μέσω της ανώνυμης καταγγελίας δεν έχουν σχέση με την προσωπικότητα και τις αξίες του.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά:

Τις τελευταίες μέρες, διασύρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ως βιαστής-κακοποιητής, με αφορμή μια ανώνυμη καταγγελία σε βάρος ανώνυμου καταγγελλόμενου, η οποία αναρτήθηκε αρχικά στο site Indymedia και αναπαράγεται ραγδαία.

Παρά την ανωνυμία της, είχε ως αποτέλεσμα την ανθρωποφαγική στοχοποίησή μου, αποδίδοντάς μου χαρακτηριστικά που δεν συνάδουν με την προσωπικότητά μου και με προσβάλλουν κατάφωρα, κυρίως ως άνθρωπο που διακατέχεται από ήθος και διαχρονικές αξίες αλλά και ως επαγγελματία.

Μοναδικός τρόπος αντιμετώπισης, όσων συνέπραξαν και εξακολουθούν να συμπράττουν στην ανήθικη προσπάθεια καταρράκωσης της προσωπικότητάς μου και στην επί της ουσίας δολοφονία του χαρακτήρα μου στη συνείδηση της κοινωνίας, είναι η νόμιμη δικαστική οδός.

“Το ψέμα έχει κοντά ποδάρια” και σύντομα όποια σκοπιμότητα υποκρύπτεται στην ανώνυμη καταγγελία και σε κάθε επακόλουθη αναπαραγόμενη λασπολογία, θα αποκαλυφθεί».

Τι αναφέρει η ανώνυμη καταγγελία

Στην εκτενή δημόσια μαρτυρία της, η γυναίκα που έκανε την καταγγελία υποστηρίζει ότι από το 2022 και για μεγάλο χρονικό διάστημα υπέστη επανειλημμένα βιασμούς από το πρόσωπο που αναφέρει μόνο ως «Μ».

Παράλληλα, περιγράφει, σύμφωνα με τη δική της αφήγηση, μια σχέση στην οποία υπήρχαν στοιχεία ελέγχου και χειριστικής συμπεριφοράς. Η ίδια αναφέρει ότι χρειάστηκε χρόνο μέχρι να αντιληφθεί πλήρως όσα, όπως υποστηρίζει, βίωνε.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στην εικόνα που, όπως υποστηρίζει, είχε το συγκεκριμένο πρόσωπο προς τα έξω. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, επρόκειτο για άνθρωπο που εμφανιζόταν ως προοδευτικός και εξέφραζε αντιρατσιστικές και αντισεξιστικές απόψεις.

Όπως περιγράφει, η συγκεκριμένη εικόνα φέρεται να την έκανε να αμφισβητεί ακόμη και τη δική της κρίση και να αναρωτιέται αν τελικά το πρόβλημα βρισκόταν στην ίδια.

Μέχρι στιγμής, πρόκειται για ανώνυμη καταγγελία και δημόσια μαρτυρία, ενώ ο Μάριος Λώλος αρνείται όσα του αποδίδονται και δηλώνει ότι θα προσφύγει στη δικαιοσύνη.