Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στη Δράμα, καθώς φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Πλατανιά.

Η φωτιά εκδηλώθηκε λίγο μετά τις 17:00, με ισχυρές δυνάμεις να κινητοποιούνται άμεσα για την αντιμετώπισή της και τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Μεγάλη επιχείρηση κατάσβεσης με επίγειες και εναέριες δυνάμεις

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με τη συνδρομή τριών ομάδων πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 7ης ΕΜΟΔΕ, καθώς και 4 πυροσβεστικών οχημάτων.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της επιχείρησης από αέρος έχουν διατεθεί τέσσερα πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή.

Σημαντική είναι και η συνδρομή του Δήμου Παρανεστίου, ο οποίος ενισχύει το έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων με υδροφόρες.

Έρευνα για τα αίτια της φωτιάς

Την ίδια ώρα, οι αρμόδιες Αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

Τη διερεύνηση έχει αναλάβει το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας, το οποίο εξετάζει όλα τα ενδεχόμενα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε επιφυλακή, καθώς οι αγροτοδασικές εκτάσεις απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή λόγω της πιθανότητας γρήγορης εξάπλωσης της φωτιάς.



