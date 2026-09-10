Μέσα σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης και ανείπωτου πόνου τελέστηκε η κηδεία του σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης στον Κατσικά Ιωαννίνων.

Στις 16:30, συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και πλήθος κόσμου αποχαιρέτησαν τον πιλότο της Πολεμικής Αεροπορίας, ο οποίος έφυγε από τη ζωή αφήνοντας πίσω του μια οικογένεια βυθισμένη στο πένθος.

Το φέρετρο του ήρωα σμηναγού, καλυμμένο με την ελληνική σημαία, έφτασε στον ναό περίπου μία ώρα πριν από την τελετή, συνοδευόμενο από την τραγική οικογένειά του, ενώ άγημα της Πολεμικής Αεροπορίας απέδωσε τις προβλεπόμενες τιμές.

Η τραγική στιγμή πριν από τη βάπτιση της κόρης του

Η συγκίνηση ήταν ακόμη μεγαλύτερη, καθώς ο Δημήτρης Πέτρου επρόκειτο το ερχόμενο Σάββατο να βαπτίσει την μόλις 5 μηνών κόρη του.

Η μοίρα όμως είχε διαφορετικά σχέδια για την οικογένειά του.

Στον Ιερό Ναό βρέθηκαν οι γονείς του, η αδελφή του, η σύζυγός του, συγγενείς και φίλοι, για να του πουν το τελευταίο «αντίο», σε μια στιγμή ανείπωτης οδύνης.

«Έσκιζε τον ουρανό… ήταν ο Δημήτρης μας»

Πλήθος κόσμου από τα Ιωάννινα, τα Πράμαντα, το χωριό της μητέρας του, αλλά και το Πολυστάφυλο Πρέβεζας, τόπο καταγωγής του πατέρα του, βρέθηκε στην κηδεία για να αποχαιρετήσει τον δικό του άνθρωπο.

Με λίγα λουλούδια στα χέρια και δάκρυα στα μάτια, κάτοικοι της περιοχής μίλησαν για έναν άνθρωπο που είχε κερδίσει την αγάπη όλων.

«Πετούσε με το αεροπλάνο χαμηλά πάνω από τα σπίτια μας για να μας χαιρετήσει. Έσκιζε τον ουρανό… ξέραμε… ήταν ο Δημήτρης μας», ανέφεραν συγκλονισμένοι.

Συγκλονιστικός αποχαιρετισμός από τους συναδέλφους του

Ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η στιγμή του αποχαιρετισμού από τους συναδέλφους του στην Πολεμική Αεροπορία.

Για εκείνους, ο Δημήτρης Πέτρου δεν ήταν μόνο ένας αξιωματικός, αλλά φίλος, αδελφός και μέλος της οικογένειάς τους.

Στο μήνυμά τους προς τον εκλιπόντα σμηναγό ανέφεραν μεταξύ άλλων:

«Μαζί με τη Δώρα φέρατε στη ζωή ένα αγγελούδι. Ένα αγγελούδι που μπορεί να μη σε γνωρίσει από κοντά, αλλά από νωρίς κατάλαβε πόσο καταπληκτικό πατέρα έχει».

Οι συνάδελφοί του υποσχέθηκαν πως θα βρίσκονται δίπλα στην οικογένειά του:

«Από εκεί που βρίσκεσαι θα την προστατεύεις παντοτινά. Θέλουμε να ξέρεις πως θα κάνουμε το ίδιο και εμείς οι συνάδελφοί σου».

Παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν εκπρόσωποι της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας της χώρας.

Τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου τίμησαν με την παρουσία τους:

ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας Θανάσης Δαβάκης ,

, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ στρατηγός Δημήτριος Χούπης ,

, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης ,

, βουλευτές της Ηπείρου,

ο επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και πρώην υπουργός Εθνικής Άμυνας Ευάγγελος Αποστολάκης.

Ανάμεσα στα δεκάδες στεφάνια που κατατέθηκαν ήταν εκείνα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια.

Ο Δημήτρης Πέτρου έφυγε έχοντας αφήσει πίσω του τη μνήμη ενός ανθρώπου που αγαπήθηκε βαθιά από την οικογένεια, τους φίλους και τους συναδέλφους του, οι οποίοι του απηύθυναν το ύστατο χαίρε με υπερηφάνεια και συγκίνηση.