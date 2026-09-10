Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται η γιατρός που ανέλαβε να πραγματοποιήσει τη διαδικασία πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο οποίος υπέστη καρδιακή ανακοπή και πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Την ώρα που η έρευνα για τις συνθήκες του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, στο φως έρχονται και στοιχεία από δημόσιες τοποθετήσεις της γιατρού σχετικά με την πλασμαφαίρεση και τις θεραπευτικές πρακτικές που εφάρμοζε.

Σε συνέδριο στη Σύρο, η ίδια είχε μιλήσει για την ολιστική ιατρική και είχε παρουσιάσει τη συγκεκριμένη διαδικασία ως μία μέθοδο που, όπως υποστήριζε, μπορεί να οδηγήσει σε θεαματικά αποτελέσματα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

«Η ιδέα της ολιστικής ιατρικής βασίζεται απολύτως στην ιδέα που ο Ιπποκράτης στον οποίο ορκιζόμαστε όλοι οι γιατροί. Κερδίζουμε χρόνο, δηλαδή αυτό που γίνεται σε δύο χρόνια κλασσικής οδού σε δύο μέρες ανεβαίνουμε άλλο επίπεδο υγείας».

Πώς παρουσιαζόταν η γιατρός

Πριν ανέβει στο βήμα, η γιατρός παρουσιάστηκε ως γυναικολόγος, γιατρός ολιστικής ιατρικής με εκτεταμένες σπουδές και ενασχόληση με καινοτόμες θεραπευτικές προσεγγίσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τα στοιχεία που αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, εμφανίζεται ως «Ιατρός άνευ ειδικότητας».

Η συγκεκριμένη καταχώριση σημαίνει ότι έχει καταθέσει το πτυχίο Ιατρικής στον Ιατρικό Σύλλογο, χωρίς να εμφανίζεται καταχωρισμένη συγκεκριμένη ιατρική ειδικότητα. Το στοιχείο αυτό δημιουργεί ερωτήματα σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται επαγγελματικά ως «MD, Ph.D Μαιευτήρας – Γυναικολόγος, ολιστική Ιατρός».

Στο βιογραφικό που παρουσιάζει η ίδια αναφέρει ότι είναι απόφοιτος Ιατρικής Σχολής, με σπουδές στη γυναικολογία, μεταπτυχιακό στη μοριακή βιολογία και δεύτερο μεταπτυχιακό στην Κβαντική Ιατρική στο Πανεπιστήμιο της Χαβάης.

Από το 2005 φέρεται να εργάζεται μαζί με τον σύζυγό της στο ιατρείο στο Κολωνάκι, όπου μετέβη ο Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Η ίδια, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά, εμφανίζεται παράλληλα και ως ιατρική διευθύντρια σε άλλη εταιρεία.

Τι υποστηρίζει ο σύζυγός της

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο σύζυγος της γιατρού, ο οποίος εμφανίζεται ως ιδιοκτήτης της κλινικής, αρνήθηκε οποιαδήποτε εμπλοκή στο περιστατικό που αφορά τον Γιώργο Μαζωνάκη.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, φέρεται να υποστήριξε ότι η σύζυγός του είχε την πλήρη διαχείριση του ιατρείου και ότι η ίδια ήταν υπεύθυνη για τις θεραπείες και την παρακολούθηση των ασθενών.

Τα παραπάνω βρίσκονται πλέον στο πλαίσιο της έρευνας των Αρχών, οι οποίες εξετάζουν συνολικά τη λειτουργία του ιατρείου και όσα συνέβησαν κατά τη διαδικασία που προηγήθηκε της κατάρρευσης του Γιώργου Μαζωνάκη.

Πώς περιέγραφε την πλασμαφαίρεση

Σε άλλη δημόσια τοποθέτησή της, η γιατρός περιέγραφε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται η διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, κάνοντας λόγο για «φιλτράρισμα» του αίματος.

Χαρακτηριστικά ανέφερε:

«Μια θεραπεία που προσφέρουμε το φιλτράρισμα του αίματος. Χρειαζόμαστε δύο φλέβες. Περνάει το αίμα μας προοδευτικά ανά 200 ml. Διαρκεί 2-3 ώρες σε κάθε συνεδρία. Και αυτά τα φίλτρα κρατούν τα τοξικά και στην άλλη φλέβα επιστρέφει το αίμα καθαρό. Κερδίζουμε χρόνο, δηλαδή αυτό που γίνεται σε δύο χρόνια κλασσικής οδού σε δύο μέρες ανεβαίνουμε άλλο επίπεδο υγείας».

Οι συγκεκριμένες δηλώσεις αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η ίδια διαδικασία ήταν αυτή που είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιήσει ο τραγουδιστής στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Οι Αρχές έχουν ήδη προχωρήσει σε έρευνα στον χώρο, ενώ έχουν κατασχεθεί, μεταξύ άλλων, τα δύο μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για την πλασμαφαίρεση, καθώς και ψηφιακά πειστήρια και άλλα στοιχεία.

Παράλληλα, η γιατρός έχει δώσει κατάθεση για τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη, ενώ αναμένεται η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία αναμένεται να συμβάλει στη διερεύνηση των ακριβών αιτιών του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή.

Σε κάθε περίπτωση, οι αναφορές της γιατρού σχετικά με τα αποτελέσματα της πλασμαφαίρεσης αποτελούν δικές της τοποθετήσεις και δεν συνιστούν από μόνες τους ιατρικό συμπέρασμα για την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.