Μία 42χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της και δύο άνθρωποι τραυματίστηκαν σε τροχαίο δυστύχημα το πρωί της Πέμπτης, στην περιοχή Μητροπόλου, πάνω από το Γαλανάδο της Νάξου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το αυτοκίνητο που οδηγούσε η γυναίκα συγκρούστηκε με διερχόμενο ενοικιαζόμενο όχημα, στο οποίο επέβαιναν δύο αλλοδαποί. Η 42χρονη φέρεται να έχασε τον έλεγχο του οχήματός της πριν από τη σύγκρουση, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Από τη σφοδρή πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες του δεύτερου αυτοκινήτου. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο ένας τραυματίστηκε σοβαρά και ο άλλος ελαφρύτερα.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Οι διασώστες επιχείρησαν να επαναφέρουν την 42χρονη με καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση, χωρίς να καταφέρουν να τη σώσουν.

Οι αρμόδιες Αρχές ερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του δυστυχήματος.