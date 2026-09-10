Τρεις άνθρωποι τραυματίστηκαν ελαφρά από σύγκρουση δύο εκμισθούμενων ταχυπλόων σκαφών, το μεσημέρι της Τετάρτης, στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Λαζάρου στη Μύκονο.

Στο ένα σκάφος επέβαιναν τρία άτομα και στο δεύτερο ένα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν οι τρεις επιβαίνοντες του πρώτου ταχυπλόου, ενώ και τα δύο σκάφη υπέστησαν υλικές ζημιές.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τους τραυματίες και τους μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Μυκόνου, από όπου πήραν εξιτήριο αυθημερόν.

Το Λιμεναρχείο Μυκόνου διενεργεί προανάκριση για τις συνθήκες της σύγκρουσης. Παράλληλα, απαγόρευσε τον απόπλου και των δύο σκαφών και επέβαλε τις προβλεπόμενες διοικητικές κυρώσεις.

Από το περιστατικό δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.