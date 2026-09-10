Αναστάτωση προκλήθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στην παραλία της Αζολίμνου στη Σύρο, όταν μια νεαρή γυναίκα έχασε τις αισθήσεις της ενώ βρισκόταν στη θάλασσα.

Σύμφωνα με το cyclades24.gr ο ναυαγοσώστης της παραλίας έσπευσε να την ανασύρει από το νερό, με τη βοήθεια ενός λουόμενου, ενώ κινητοποιήθηκαν και άλλοι παρευρισκόμενοι.

Η γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες είναι τουρίστρια από την Ιαπωνία, ανέκτησε τις αισθήσεις της. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, που την παρέλαβε και τη μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου για εξετάσεις.

Κατά τη μεταφορά της είχε τις αισθήσεις της, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού παραμένουν αδιευκρίνιστες.