Έντονες συζητήσεις προκαλεί στη Θεσσαλονίκη η μεγάλη επετειακή συναυλία του Αντώνη Ρέμου για τα 30 χρόνια καριέρας του. Το στήσιμο της γιγαντιαίας σκηνής ακριβώς μπροστά από το εμβληματικό άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου στη Νέα Παραλία πυροδότησε κύμα διαμαρτυριών, με πολιτικά στελέχη της πόλης να δηλώνουν ότι απέχουν από την εκδήλωση. Ωστόσο, το σκηνικό αυτό της έντασης άλλαξε μετά την παρέμβαση της Βούλας Πατουλίδου.



Με ανάρτησή της προσέφερε θερμή στήριξη στον αγαπημένο τραγουδιστή, δίνοντας μια εντελώς διαφορετική, πολιτική διάσταση στο ζήτημα που έχει διχάσει την τοπική κοινωνία.

Δείτε τι έγραψε στην ανάρτησή της στο Facebook η Βούλα Πατουλίδου:

Η Μακεδονία δεν είναι σκηνικό.

Μπορεί να μου αρέσει ένας καλλιτέχνης και ταυτόχρονα να έχω αρχές κι αξίες.

Ο Ρέμος είναι καλλιτέχνης. Η Μακεδονία είναι ιστορία.

Καταλαβαίνω την ευαισθησία για το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Τα μνημεία δεν είναι ντεκόρ. Είναι σύμβολα.



Αλλά μήπως τελικά χάσαμε το δάσος κοιτάζοντας το δέντρο;

Γιατί στο τέλος της ημέρας υπάρχει κάτι που κανείς δεν μπορεί να αγνοήσει.



Η εικόνα της Θεσσαλονίκης με τον Μέγα Αλέξανδρο θα ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο.

Αυτό θα βλέπουν άνθρωποι που μπορεί να μην έχουν έρθει ποτέ στη Θεσσαλονίκη. Και αυτή την εικόνα την θέλω. Και υπάρχει και κάτι πιο σοβαρό.



Εγώ προέρχομαι από τη Μακεδονική Γη και πραγματικά αναρωτιέμαι:

Έχουμε αντιληφθεί τι γίνεται εδώ και χρόνια γύρω από την προσπάθεια ορισμένων κύκλων στα Σκόπια να χτίσουν ένα αφήγημα περί δήθεν «μακεδονικής» μειονότητας. Μιλάω για προσπάθειες που, όπως έχουν καταγγελθεί και δημοσιευθεί, επιχειρούν να αξιοποιήσουν παραδοσιακά πανηγύρια, τραγούδια και τοπικές εκδηλώσεις στη Δυτική Μακεδονία. Να βαφτίσουν την τοπική παράδοση «απόδειξη» μιας διαφορετικής εθνικής αφήγησης.Να παρουσιάσουν ανθρώπους της περιοχής ως δήθεν «καταπιεσμένους Μακεντόνετς».



ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ Γιατί η προπαγάνδα δεν χρειάζεται πάντα μεγάφωνα και εξέδρες

Μπορεί να έχει μια όμορφη εικόνα από ένα ελληνικό χωριό και από κάτω μια λεζάντα που θα λέει στον κόσμο μια εντελώς διαφορετική ιστορία.

Και αυτό είναι πολύ πιο ύπουλο.



Αν σας ενοχλεί λοιπόν τόσο πολύ η «αλαζονεία» του Ρέμου επειδή θα τραγουδήσει με φόντο ένα μνημείο σκοπιμότητας, πού είναι η ίδια αγανάκτηση όταν η πραγματική σκοπιμότητα εμφανίζεται μέσα στα χωριά μας; Πού είναι όταν ελληνικά πανηγύρια παρουσιάζονται έξω από τα σύνορα ως «απόδειξη» μιας δήθεν καταπιεσμένης «μακεδονικής» μειονότητας;

Εκεί να ξεσηκωθούμε.

Εκεί να είμαστε αμείλικτοι.



Αν λοιπόν η συναυλία του Ρέμου μπροστά στον Μέγα Αλέξανδρο δημιουργήσει εκατομμύρια εικόνες στα social media, εγώ θα κρατήσω μία:

Τη Θεσσαλονίκη να ταξιδεύει στον κόσμο μαζί με τον Μέγα Αλέξανδρο.



Και σε όσους επιμένουν να μας υπενθυμίζουν ότι η Μακεδονία είναι δήθεν κάτι άλλο, έχω μόνο μία απάντηση:



Δεν θα σας αφήσουμε να ξαναγράψετε την ιστορία μας.

Ούτε με συνθήματα. Ούτε με προπαγάνδα. Ούτε με «πανηγύρια».

Ούτε με παραχαράξεις της μνήμης.



Η Μακεδονία δεν χρειάζεται φωνές πανικού και διχασμού

Χρειάζεται Έλληνες που ξέρουν την ιστορία τους και δεν φοβούνται να την πουν.

Εδώ Μακεδονία.

Εδώ Θεσσαλονίκη.

Εδώ Ελλάδα.