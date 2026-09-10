Στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται το ιδιωτικό ιατρείο στο Κολωνάκι όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την καρδιακή ανακοπή και έχασε τη ζωή του το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου.

Ο γνωστός τραγουδιστής είχε μεταβεί στο ιατρείο προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, γνωστή και ως αιμοαφαίρεση, μετά την αδιαθεσία που είχε αισθανθεί.

Μετά τον θάνατό του, στο επίκεντρο της δημοσιότητας έχει βρεθεί και παλαιότερο βίντεο από ανάρτηση ασθενούς, η οποία είχε υποβληθεί στην ίδια διαδικασία στο συγκεκριμένο ιατρείο από την ίδια γιατρό, τη δρα Ιωάννα Γάκα.

Τι περιέγραφε η ασθενής για την πλασμαφαίρεση

Στο βίντεο, η ασθενής περιγράφει τη δική της εμπειρία από τη διαδικασία, την οποία χαρακτηρίζει ιδιαίτερα θετική.

Σύμφωνα με όσα αναφέρει στην ανάρτησή της, είχε υποβληθεί σε δύο συνεδρίες αιμοαφαίρεσης, ενώ στη συνέχεια έκανε και θεραπεία με βλαστοκύτταρα.

«Αυτή την εβδομάδα έγινε ένα πολύ σημαντικό βήμα στην πορεία της ίασής μου. Την Τρίτη και χθες Πρωτομαγιά έκανα δύο συνεδρίες αιμοαφαίρεσης. Πρόκειται για μια θεραπευτική διαδικασία καθαρισμού του αίματος που απομακρύνει τοξίνες, βαρέα μέταλλα, φλεγμονώδεις πρωτεΐνες και άχρηστα στοιχεία που βαραίνουν το σώμα. Αμέσως μετά τη δεύτερη συνεδρία έκανα και θεραπεία με βλαστοκύτταρα. Ένα δυνατό βήμα αναγέννησης και κυτταρικής επανεκκίνησης από μέσα προς τα έξω. Η αναγέννηση ξεκίνησε στη Θεσσαλονίκη, όπως έχω ξαναγράψει και συνεχίζεται δυναμικά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Δόκτορα Ι. Γ. και στην υπέροχη ομάδα της για τη φροντίδα, τον επαγγελματισμό και την ενσυναίσθηση τους σε όλη τη διαδικασία. Ένιωσα ασφάλεια, στήριξη και εμπιστοσύνη», ανέφερε η ασθενής περιγράφοντας την εμπειρία της στο εν λόγω ιατρείο.

Η συγκεκριμένη ανάρτηση έχει επανέλθει στο προσκήνιο μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς αφορά την ίδια διαδικασία που είχε προγραμματίσει να κάνει ο τραγουδιστής στο ιατρείο στο Κολωνάκι.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Η πλασμαφαίρεση είναι ιατρική διαδικασία κατά την οποία το πλάσμα διαχωρίζεται από τα υπόλοιπα συστατικά του αίματος και στη συνέχεια το αίμα επανεισάγεται στον οργανισμό, ανάλογα με το πρωτόκολλο που ακολουθείται.

Η διαδικασία χρησιμοποιείται σε συγκεκριμένες ιατρικές περιπτώσεις και οι ενδείξεις, οι πιθανές επιπλοκές και η καταλληλότητά της κρίνονται από τους γιατρούς για κάθε ασθενή ξεχωριστά.

Η αναφορά στην εμπειρία της συγκεκριμένης ασθενούς αφορά αποκλειστικά τη δική της περιγραφή και δεν αποτελεί ιατρική αξιολόγηση ούτε αποδεικνύει την αποτελεσματικότητα ή την ασφάλεια της διαδικασίας για κάθε ασθενή.

Στο μικροσκόπιο των Αρχών το ιατρείο

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα σχετικά με τις τελευταίες στιγμές του Γιώργου Μαζωνάκη. Αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών πραγματοποίησαν έρευνα στο ιατρείο, από όπου κατασχέθηκαν στοιχεία και ψηφιακά πειστήρια, ενώ κατασχέθηκαν και τα δύο μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για την πλασμαφαίρεση.

Παράλληλα, η γιατρός που βρισκόταν μαζί με τον τραγουδιστή κατά τη διαδικασία έχει δώσει κατάθεση στις Αρχές για όσα συνέβησαν πριν από την κατάρρευσή του.

Καθοριστική για την έρευνα αναμένεται να είναι και η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή, μετά και το αίτημα της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου.

Τα αποτελέσματα των εξετάσεων και η συνολική έρευνα αναμένεται να ρίξουν φως στα ακριβή αίτια του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή και στις συνθήκες κάτω από τις οποίες υπέστη την καρδιακή ανακοπή.