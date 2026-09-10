Νέα στοιχεία έρχονται στο φως μετά τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, φωτίζοντας ένα περιστατικό που είχε σημειωθεί λίγες ημέρες πριν από την κατάληξή του και είχε προκαλέσει ανησυχία σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο Γιώργος Μαζωνάκης βρισκόταν το απόγευμα του Σαββάτου σε εστιατόριο στην Κηφισιά, όπου είχε πάει για φαγητό μαζί με την παρέα του. Όπως περιγράφουν αυτόπτες μάρτυρες, περίπου στις 19:00 φέρεται να έχασε τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο τραπέζι.

Το περιστατικό προκάλεσε αναστάτωση στο εστιατόριο, ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, έγινε προσπάθεια να αντιμετωπιστεί με διακριτικότητα, ώστε να μην προκληθεί αναστάτωση στον χώρο.

«Το Σάββατο το απόγευμα ήρθε για φαγητό εδώ στην Κηφισιά ο Μαζωνάκης. Το μαγαζί δεν είχε πολύ κόσμο. Κάποια στιγμή λιποθύμησε πάνω στο τραπέζι. Υπήρξε μια αναστάτωση, ήταν μαζί με άλλα τρία άτομα. Ο υπεύθυνος του μαγαζιού και η παρέα του προσπάθησαν να το διαχειριστούν με διακριτικότητα. Τον έβγαλαν έξω από την πίσω πόρτα. Γύρω στις 7 το απόγευμα συνέβησαν όλα αυτά. Φαινόταν από τον τρόπο που το χειρίστηκαν ότι δεν ήθελαν να πάρει έκταση το θέμα».

Ένας ακόμη αυτόπτης μάρτυρας περιγράφει την παρουσία ασθενοφόρου στην περιοχή, καθώς και την προσπάθεια να παραμείνει το περιστατικό μακριά από τα βλέμματα των περαστικών.

«Είδαμε ασθενοφόρο και λέγαμε κάτι γίνεται, κάποιος πέθανε. Τα κάνανε πολύ απαλά τα πράγματα, να μην καταλάβει ο κόσμος. Ήταν δηλαδή 20:30 – 21:00, μόλις αρχίζει να νυχτώνει. Είχε έρθει ένα αυτοκίνητο και είχε κλείσει το δρόμο εδώ πέρα, ώστε να μην περνάνε άλλα αυτοκίνητα. Ήταν ένα μαύρο αυτοκίνητο που έκλεισε το δρόμο από το κατάστημα στο οποίο έτρωγε. Ήρθε το ασθενοφόρο μετά από μισή – μία ώρα και το πήγαν από το πλάι του μαγαζιού, από το πίσω μέρος. Δεν είχε μαζευτεί κόσμος, το έκαναν πολύ διακριτικά. Πολλή ησυχία, δεν είχε βγει κανένας έξω».

Το συγκεκριμένο περιστατικό αποκτά ιδιαίτερη σημασία μετά την είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς σημειώθηκε λίγες ημέρες πριν από την κατάρρευσή του σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Ο 54χρονος τραγουδιστής κατέληξε το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, ενώ υποβαλλόταν σε διαδικασία πλασμαφαίρεσης. Οι Αρχές διερευνούν πλέον τις συνθήκες του θανάτου του, ενώ στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκε έρευνα στην κλινική και κατασχέθηκαν στοιχεία και ψηφιακά πειστήρια.

Παράλληλα, ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να έχει η ιατροδικαστική εξέταση, η οποία θα πραγματοποιηθεί μετά και το αίτημα της οικογένειας για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου.

Το περιστατικό στην Κηφισιά, όπως περιγράφεται από τους αυτόπτες μάρτυρες, αποτελεί ένα ακόμη στοιχείο που προστίθεται στο παζλ των τελευταίων ημερών του Γιώργου Μαζωνάκη. Οι ακριβείς συνθήκες και η κατάσταση της υγείας του πριν από την κατάρρευσή του αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες Αρχές.