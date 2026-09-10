Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης στο νησί της λίμνης Παμβώτιδας, στα Ιωάννινα, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής.

Η πρόσβαση στο σημείο γίνεται μέσω της λίμνης, γεγονός που απαιτεί τη μεταφορά των δυνάμεων κατάσβεσης με πλωτά μέσα.

Σύμφωνα με το epiruspost, στην επιχείρηση επιστρατεύτηκαν τα επιβατικά καραβάκια της λίμνης, καθώς και ειδική πλωτή πλατφόρμα, για να μεταφερθούν στο Νησί πυροσβέστες, οχήματα και ο απαραίτητος εξοπλισμός.

Οι δυνάμεις μεταβαίνουν στην περιοχή με στόχο να περιορίσουν την εστία και να αποτρέψουν την επέκταση της φωτιάς.