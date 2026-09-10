Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των Αρχών για τις συνθήκες υπό τις οποίες έχασε τη ζωή του ο Γιώργος Μαζωνάκης, το απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σε ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι.

Από νωρίς το πρωί της Πέμπτης, αστυνομικοί του ελληνικού «FBI» και στελέχη της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών βρίσκονταν στην κλινική, πραγματοποιώντας έρευνα στον χώρο όπου ο 54χρονος τραγουδιστής κατέρρευσε και κατέληξε κατά τη διάρκεια θεραπείας πλασμαφαίρεσης.

Λίγο πριν τις 16:00, οι αστυνομικοί αποχώρησαν από το κτίριο της οδού Καρνεάδου μεταφέροντας τέσσερις μεγάλους φακέλους και μία σακούλα με στοιχεία που εντοπίστηκαν κατά την έρευνα. Το υλικό τοποθετήθηκε στα οχήματα της ΕΛ.ΑΣ., τα οποία ήταν σταθμευμένα έξω από την κλινική, προκειμένου να μεταφερθεί στα αρμόδια εργαστήρια για εξέταση.

Στο σημείο παρέμεινε κλιμάκιο της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών, το οποίο προχώρησε μεταξύ άλλων στην κατάσχεση ψηφιακών πειστηρίων.

Παράλληλα, οι Αρχές κατάσχεσαν και τα δύο μηχανήματα που χρησιμοποιούνταν για τη διαδικασία της πλασμαφαίρεσης, ενώ στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και δεύτερο ιατρείο στην περιοχή. Δεν αποκλείεται, μάλιστα, να ζητηθεί από τον εισαγγελέα να πραγματοποιηθεί έρευνα και στον συγκεκριμένο χώρο.

Η κατάθεση της γιατρού για την τελευταία συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη

Την ίδια ώρα, νέα στοιχεία έρχονται στο φως από την κατάθεση της γιατρού της ιδιωτικής κλινικής στους αστυνομικούς, σχετικά με τις τελευταίες ώρες του Γιώργου Μαζωνάκη.

Σύμφωνα με όσα φέρεται να κατέθεσε, ο τραγουδιστής επικοινώνησε μαζί της το απόγευμα της Τρίτης και της ανέφερε ότι ήθελε να επισκεφθεί το ιατρείο της στο Κολωνάκι. Όπως είπε, είχε να τον δει από το 2021 και συμφώνησαν να συναντηθούν αργότερα την ίδια ημέρα.

Κατά την περιγραφή της, όταν ο Γιώργος Μαζωνάκης έφτασε στο ιατρείο, η εικόνα του την ανησύχησε, καθώς, όπως ανέφερε, δεν είχε καθαρή άρθρωση. Ο τραγουδιστής φέρεται να της είπε ότι δυσκολευόταν να ανταποκριθεί στις επαγγελματικές του υποχρεώσεις και ζήτησε τη συμβουλή και τη βοήθειά της.

Η γιατρός υποστήριξε στην κατάθεσή της ότι κατά τον πρώτο έλεγχο διαπίστωσε πως ο οργανισμός του ήταν επιβαρυμένος. Όπως ανέφερε, τον ρώτησε εάν είχε κάνει χρήση ουσιών και, σύμφωνα πάντα με την κατάθεσή της, εκείνος το παραδέχθηκε.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με την ίδια, ο Γιώργος Μαζωνάκης τη ρώτησε τι θα μπορούσε να κάνει άμεσα, καθώς είχε επαγγελματικές υποχρεώσεις. Η γιατρός φέρεται να του πρότεινε να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, υποστηρίζοντας ότι η συγκεκριμένη διαδικασία απομακρύνει γρήγορα τοξικές ουσίες από το αίμα.

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν η διαδικασία να πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα, δηλαδή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου.

Η στιγμή της κατάρρευσης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης επέστρεψε την Τετάρτη στο ιατρείο, προκειμένου να υποβληθεί στη θεραπεία. Σύμφωνα με την κατάθεση της γιατρού, και εκείνη την ημέρα δεν είχε καθαρή άρθρωση, ενώ φέρεται να ανέφερε ότι ήταν άυπνος και βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης.

Όπως περιέγραψε η ίδια στους αστυνομικούς, κατά την έναρξη της διαδικασίας ο τραγουδιστής της είπε ότι ήταν άυπνος. Η γιατρός τοποθέτησε τον πρώτο φλεβοκαθετήρα στο δεξί του χέρι και, σύμφωνα με όσα κατέθεσε, εκείνη τη στιγμή οι ζωτικές του ενδείξεις ήταν φυσιολογικές.

Η κατάσταση, ωστόσο, άλλαξε όταν επιχείρησε να τοποθετήσει δεύτερο φλεβοκαθετήρα στο αριστερό χέρι.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, τότε διαπίστωσε απότομη πτώση της αρτηριακής πίεσης και του κορεσμού οξυγόνου του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η ίδια και ο σύζυγός της, όπως υποστήριξε, ξεκίνησαν άμεσα ΚΑΡΠΑ και κάλεσαν το ΕΚΑΒ. Σύμφωνα πάντα με την περιγραφή της, συνέχισαν την προσπάθεια ανάνηψης μέχρι την άφιξη του ασθενοφόρου και ο τραγουδιστής παρέμενε ζωντανός.

Η γιατρός φέρεται ακόμη να δήλωσε στους αστυνομικούς ότι διαθέτει άδεια από τον Ιατρικό Σύλλογο και ότι θα προσκομίσει στις Αρχές όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά.

Αύριο η ιατροδικαστική εξέταση

Καθοριστική για την υπόθεση αναμένεται να είναι η ιατροδικαστική εξέταση της σορού του Γιώργου Μαζωνάκη, η οποία, μετά και το αίτημα της οικογένειάς του για τον ορισμό τεχνικού συμβούλου, έχει προγραμματιστεί για την Παρασκευή.

Η εξέταση αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στα αίτια του θανάτου του 54χρονου τραγουδιστή και στις συνθήκες που προηγήθηκαν της κατάρρευσής του.

Την ίδια ώρα, η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται στην ιδιωτική κλινική στο Κολωνάκι, με τα ευρήματα που κατασχέθηκαν και τα ψηφιακά πειστήρια να αναμένεται να εξεταστούν στα εργαστήρια της ΕΛ.ΑΣ.