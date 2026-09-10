Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας στην Κορινθία, καθώς φωτιά ξέσπασε στη Βελίνα και συγκεκριμένα σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση.

Η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 16:00, με τις δυνάμεις πυρόσβεσης να κινητοποιούνται άμεσα για τον περιορισμό της εξάπλωσής της.

Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 22 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στην επιχείρηση συμμετέχουν επίσης 6 πυροσβεστικά οχήματα.

Παράλληλα, για την ενίσχυση της προσπάθειας κατάσβεσης από αέρος, έχουν διατεθεί δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, τα οποία πραγματοποιούν ρίψεις νερού στην περιοχή.

Έρευνα για τα αίτια της πυρκαγιάς

Την ίδια ώρα, οι Αρχές ξεκίνησαν τη διερεύνηση των συνθηκών κάτω από τις οποίες προκλήθηκε η φωτιά.

Για τον εντοπισμό των αιτιών κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορινθίας, το οποίο θα εξετάσει όλα τα διαθέσιμα στοιχεία.

Drone με θερμική κάμερα παρακολουθεί την εξέλιξη

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, καθ’ όλη τη διάρκεια του περιστατικού το ΕΣΚΕΔΙΚ λαμβάνει συνεχή εικόνα από drone, μέσω θερμικής και οπτικής κάμερας, προκειμένου να υπάρχει πλήρης εικόνα για την πορεία της φωτιάς και τα ενεργά μέτωπα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η περιοχή της Κορινθίας βρίσκεται σήμερα σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3), γεγονός που αυξάνει την ανάγκη για αυξημένη επιφυλακή από τις πυροσβεστικές δυνάμεις