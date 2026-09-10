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Συναγερμός σήμανε στην Πυροσβεστική για τη φωτιά που εκδηλώθηκε σε έκταση με χαμηλή βλάστηση στην περιοχή του Αστακού Αιτωλοακαρνανίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα και επιχειρούν 22 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 6ης ΕΜΟΔΕ, ενώ στη μάχη με τις φλόγες συμμετέχουν 7 πυροσβεστικά οχήματα.

Για την κατάσβεση και την αποφυγή επέκτασης της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν από αέρος δύο αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς στοχευμένες ρίψεις νερού πάνω από το μέτωπο.

Οι δυνάμεις πυρόσβεσης καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες ώστε να περιορίσουν την εστία, αντιμετωπίζοντας τις τοπικές συνθήκες και εμποδίζοντας τη φωτιά να λάβει επικίνδυνες διαστάσεις στην ευρύτερη περιοχή.