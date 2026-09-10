Στο στόχαστρο της Τροχαίας Αττικής βρέθηκαν οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών, καθώς οι αστυνομικοί προχώρησαν σε σαρωτικούς ελέγχους στο Λεκανοπέδιο. Η αιφνιδιαστική κινητοποίηση πυροδοτήθηκε από δύο πρόσφατα σοβαρά τροχαία ατυχήματα που είχαν ως αποτέλεσμα τον τραυματισμό ανηλίκων, αποκαλύπτοντας τους κινδύνους της ανεξέλεγκτης μετακίνησης.

Παράλληλα, οι καθημερινές καταγγελίες πεζών και οδηγών για επικίνδυνους ελιγμούς και αναρχία στο οδικό δίκτυο, ειδικά στο κέντρο της Αθήνας, ανάγκασαν τις αρχές να λάβουν αυστηρά μέτρα. Οι εντατικοί έλεγχοι αποσκοπούν στην επιβολή της νομιμότητας, την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας και την προστασία των πολιτών από την αυξημένη παραβατικότητα των μικροκινητικών οχημάτων.

Έτσι λοιπόν, από τις 6.00 τα ξημερώματα της Τετάρτης, έως και σήμερα τα ξημερώματα, αστυνομικοί της Ομάδας Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις και εντατικούς τροχονομικούς ελέγχους σε διερχόμενους οδηγούς πατινιών.



Η… αποκομιδή έφερε και πλούσια αποτελέσματα, καθώς σε 689 ελέγχους οχημάτων βεβαιώθηκαν συνολικά 495 παραβάσεις, ενώ εντοπίστηκε και ένας ανήλικος να οδηγεί ηλεκτρικό πατίνι.



Αναλυτικότερα, οι κυριότερες παραβάσεις που βεβαιώθηκαν ήταν: 260 για μη χρήση προστατευτικού κράνους, 28 για μη ύπαρξη/χρήση περιοριστή ταχύτητας, 13 για μη χρήση ανακλαστικού γιλέκου, 16 για μεταφορά υπεράριθμου επιβάτη, 175 ήταν ανασφάλιστα ενώ δύο μπήκαν σε δρόμο που απαγορευόταν οι είσοδος των οχημάτων.



Συνολικά ακινητοποιήθηκαν 22 οχήματα και μεταφέρθηκαν με γερανό.



Όπως τονίζουν αξιωματικοί της Τροχαίας Αττικής, οι αυστηροί έλεγχοι θα συνεχιστούν, ώστε να υπάρξει συμμόρφωση των χρηστών, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.