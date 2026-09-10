Ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και η άμεση επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, διεκδικεί η ΑΔΕΔΥ, με αφορμή τις εξαγγελίες του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ).

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΑΔΕΔΥ, «μετά από χρόνια καθηλωμένων μισθών, την κατάργηση του 13ου και του 14ου μισθού, τις τεράστιες απώλειες που έχουν υποστεί τα εισοδήματα και ενώ η ακρίβεια εξανεμίζει καθημερινά την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων, η προεκλογική εξαγγελία του πρωθυπουργού για τη χορήγηση επιδόματος Χριστουγέννων ύψους 500 ευρώ μεικτά στους εργαζόμενους στο Δημόσιο, με πρώτη καταβολή μάλιστα τον Δεκέμβριο του 2027, αποτελεί μία εξαγγελία χωρίς ουσιαστικό αποτύπωμα για τους εργαζόμενους».

Μεταξύ άλλων, η ΑΔΕΔΥ επισημαίνει ότι η κυβέρνηση «οφείλει να εγκαταλείψει τη λογική των επιδομάτων και των εξαγγελιών με ορίζοντα το μακρινό μέλλον και να απαντήσει στα πραγματικά αιτήματα των εργαζομένων με άξονα υλοποίησης το σήμερα».

Στο πλαίσιο αυτό, η ΑΔΕΔΥ διεκδικεί αυξήσεις στους μισθούς όλων των δημοσίων υπαλλήλων, επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού, μισθούς που να καλύπτουν το πραγματικό κόστος ζωής, αποκατάσταση των μισθολογικών απωλειών των προηγούμενων χρόνων, μόνιμες προσλήψεις και ουσιαστική στελέχωση των δημόσιων υπηρεσιών, κατάργηση της Εισφοράς Αλληλεγγύης, καθώς και «ξεπάγωμα» της διετίας 2016-2017.