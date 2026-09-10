Κλιμάκιο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών βρίσκεται στο ιατρείο της της οδού Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, όπου είχε μεταβεί ο Γιώργος Μαζωνάκης προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση, και διενεργεί έλεγχο κατόπιν εισαγγελικής εντολής.

Ο έλεγχος αφορά, μεταξύ άλλων, την άδεια λειτουργίας του χώρου και τον εξοπλισμό που ήταν καταχωρημένος στον φάκελο του Ιατρικού Συλλόγου, ενώ για την πλήρη εικόνα της υπόθεσης θα πρέπει να συνεκτιμηθούν τα αποτελέσματα του ελέγχου με τα ευρήματα της ιατροδικαστικής διερεύνησης, όπως ανέφερε, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο πρόεδρος του ΙΣΑ, Γιώργος Πατούλης.

Ο κ. Πατούλης πρόσθεσε ότι το συγκεκριμένο ιατρείο είχε άδεια λειτουργίας ως παθολογικό, ενώ στον φάκελο του ΙΣΑ είχαν δηλωθεί ένας παθολόγος και μία γιατρός χωρίς ειδικότητα, χωρίς να έχει καταγραφεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης. Τόνισε ότι «πλασμαφαίρεση δεν μπορεί να γίνει σε τέτοιο ιατρείο», ενώ επεσήμανε ότι η συγκεκριμένη ιατρική πράξη απαιτεί κατάλληλο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό.

Ο πρόεδρος του ΙΣΑ αναφέρθηκε και στους δύο επιτόπιους ελέγχους που είχαν πραγματοποιηθεί το 2025, τον Ιούνιο και τον Νοέμβριο, καθώς και στον δειγματοληπτικό έλεγχο του 2024, κατά τους οποίους, όπως είπε, δεν είχε εντοπιστεί μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, κάνοντας μάλιστα για λόγο για «παραπλάνηση» των ελεγκτικών μηχανισμών.

Έκκληση Πατούλη στους πολίτες για προσοχή

Παράλληλα, ο πρόεδρος του ΙΣΑ απηύθυνε, μέσω του ΑΠΕ-ΜΠΕ, έκκληση στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν απευθύνονται σε ιδιωτικά ιατρεία και να ελέγχουν ότι οι χώροι στους οποίους πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις είναι νόμιμα αδειοδοτημένοι και διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό και το εξειδικευμένο προσωπικό.

Επίσης, ο κ. Πατούλης κάλεσε τους πολίτες να επιλέγουν για κάθε ιατρική πράξη γιατρό με την αντίστοιχη ειδικότητα και σε περίπτωση που διαπιστώνουν ότι πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις από γιατρούς χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα ή σε μη αδειοδοτημένους χώρους να προχωρούν σε καταγγελία στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών.