Εξιτήριο αναμένεται να λάβει σήμερα από το Νοσοκομείο Παπαγεωργίου η 62χρονη γυναίκα που τραυματίστηκε σε τροχαίο στη Νεάπολη, ενώ στο νοσοκομείο παραμένει η 21χρονη τραυματίας. Η νεαρή γυναίκα νοσηλεύεται στην Ορθοπεδική Κλινική και βρίσκεται υπό συνεχή ιατρική παρακολούθηση.

Η 21χρονη υποβλήθηκε χθες σε χειρουργική επέμβαση, η οποία διήρκεσε περίπου 3,5 ώρες, και παρακολουθείται από τους θεράποντες γιατρούς για τη μετεγχειρητική της πορεία. Η 62χρονη νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, με τα τραύματά της να χαρακτηρίζονται ελαφρά. Εξιτήριο έλαβαν, χθες το απόγευμα, η 50χρονη και η 17χρονη, επίσης ελαφρά τραυματισμένες, αφού έλαβαν οδηγίες από τους θεράποντες γιατρούς για τη φάση της ανάρρωσής τους.

Το τροχαίο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου στη στάση «Καν Καν», επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Σύμφωνα με την ενημέρωση των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης, λεωφορείο της εταιρείας, που εκτελούσε το δρομολόγιο της γραμμής 57 με κατεύθυνση προς το κέντρο της πόλης, ήταν σταματημένο στη στάση. Την ίδια στιγμή, λεωφορείο του ΟΑΣΘ προσέκρουσε στο στέγαστρο της στάσης και στη συνέχεια στο σταθμευμένο λεωφορείο των ΚΤΕΛ Θεσσαλονίκης.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν τέσσερις γυναίκες που βρίσκονταν στο σημείο. Οι τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου υποβλήθηκαν στις απαραίτητες εξετάσεις και τους παρασχέθηκε η προβλεπόμενη ιατρονοσηλευτική φροντίδα. Αρχικά, η 21 ετών γυναίκα και η 62χρονη είχαν κριθεί ως οι σοβαρότερα τραυματισμένες, ενώ η 17χρονη και η 50χρονη έφεραν ελαφρύτερα τραύματα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.