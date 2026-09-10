Σε μια εποχή όπου οι κοινωνικές ανάγκες γιγαντώνονται και χιλιάδες συνάνθρωποί μας δοκιμάζονται καθημερινά, το ROL επιστρέφει για 2η συνεχή χρονιά με τη μεγάλη πρωτοβουλία Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «ROL – 70 Χρόνια Δίπλα στην Ελληνική Οικογένεια».

Στόχος: Να μη μείνει κανένα σπίτι, κανένα παιδί και καμία ευάλωτη οικογένεια σε όλη την Ελλάδα, χωρίς το αυτονόητο, τη βασική καθημερινή φροντίδα.

Από την 1η Σεπτεμβρίου έως και τις 30 Νοεμβρίου, το ROL προσφέρει κάθε μήνα τόνους ειδών πρώτης ανάγκης και ουσιαστικής στήριξης, αγκαλιάζοντας το καθημερινό έργο 6 κορυφαίων φορέων πρώτης γραμμής: Παιδικά Χωριά SOS, Εταιρεία Προστασίας Σπαστικών / Πόρτα Ανοιχτή, Κιβωτός του Κόσμου, Θεόφιλος, Το Εργαστήρι και ΔΕΣΜΟΣ.

Η δύναμη της συμμετοχής

Πίσω από κάθε ανάγκη κρύβεται ένας άνθρωπος και μια οικογένεια που παλεύει καθημερινά. Σε αυτή την προσπάθεια, το ROL δίνει τον πρώτο και καθοριστικό λόγο στην κοινωνία. Μέσα από μια ανοιχτή, απλή και απολύτως δωρεάν διαδικτυακή ψηφοφορία (χωρίς καμία απαίτηση αγοράς), κάθε πολίτης επιλέγει πού θα κατευθυνθεί η μηνιαία βοήθεια, δίνοντας προτεραιότητα στον Οργανισμό της επιλογής του

Κάθε συμμετοχή αποτελεί μια έμπρακτη πράξη αλληλεγγύης. Παράλληλα, ως ένδειξη αναγνώρισης της ευαισθητοποίησης του κοινού, κάθε ψήφος υποστήριξης γίνεται αυτόματα συμμετοχή σε μηνιαία κλήρωση για δώρα (1 πλυντήριο ρούχων και 10 πακέτα προϊόντων ROL κάθε μήνα)

Μέσα από το ανανεωμένο site του ROL, η συμμετοχή παύει να είναι μια τυπική διαδικασία και μετατρέπεται σε μια βαθιά ανθρώπινη εμπειρία. Οι επισκέπτες της ιστοσελίδας έρχονται πρόσωπο με πρόσωπο με το σημαντικό έργο των 6 Οργανισμών, ενημερώνονται για τις πραγματικές ελλείψεις που αντιμετωπίζουν οι ευπαθείς ομάδες και γίνονται ενεργό κομμάτι της λύσης με ένα μόνο κλικ.

70 χρόνια δίπλα στην ελληνική οικογένεια

Με 70 χρόνια σταθερής παρουσίας δίπλα στην ελληνική οικογένεια, το ROL έχει συνδέσει το όνομά του με την εμπιστοσύνη, την ποιότητα και τη διαρκή εξέλιξη. Με οδηγό την καινοτομία, συνεχίζει να δημιουργεί λύσεις που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες, κάνοντας τη φροντίδα των ρούχων πιο αποτελεσματική.

Η δράση «ROL – 70 Χρόνια Δίπλα στην Ελληνική Οικογένεια», αποτελεί μέρος των πρωτοβουλιών Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης της Rolco, οι οποίες θέτουν στο επίκεντρο τον άνθρωπο και τις πραγματικές ανάγκες της κοινωνίας. Για το ROL, φροντίδα σημαίνει συμμετοχή, επιλογή και συλλογική δράση – ένας τρόπος να επιστρέφει αξία στην κοινωνία και να κάνει τη διαφορά εκεί όπου υπάρχει πραγματική ανάγκη.