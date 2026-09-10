Μεταχειρισμένα τεθωρακισμένα οχήματα Stryker από τα αποθέματα του αμερικανικού στρατού επιχειρεί να αποκτήσει η Αθήνα τον τελευταίο καιρό και για τον λόγο αυτό θα κινηθεί μεθοδικά, καθώς το ίδιο διαθέσιμο υλικό της υπερδύναμης καλοβλέπουν κι άλλες ευρωπαϊκές χώρες, όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, που θέλουν να το κάνουν δικό τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Γενικό Επιτελείο Στρατού έχει ήδη εκδηλώσει εγγράφως το ενδιαφέρον του, ενώ τους επόμενους μήνες αναμένεται να μεταβεί στη Γερμανία ειδικό ελληνικό κλιμάκιο, προκειμένου να εξετάσει από κοντά τα οχήματα και να διαπιστώσει ποια από αυτά μπορούν να ενταχθούν στις Ένοπλες Δυνάμεις μας.

Τα Stryker είναι τροχοφόρα τεθωρακισμένα οχήματα διάταξης 8×8, σχεδιασμένα να μεταφέρουν με ασφάλεια μία πλήρη ομάδα πεζικού. Η απόκτησή τους εκτιμάται ότι θα μπορούσε να ενισχύσει σημαντικά την κινητικότητα των ελληνικών μονάδων, ιδιαίτερα στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου, όπου το οδικό δίκτυο ευνοεί τη χρήση τροχοφόρων μέσων. Τα οχήματα μπορούν να αναπτύσσουν μεγαλύτερη ταχύτητα σε ασφαλτοστρωμένους δρόμους, ενώ η συντήρηση και η τεχνική υποστήριξή τους θεωρούνται ευκολότερες σε σύγκριση με εκείνες των ερπυστριοφόρων. Θα μπορούσαν, μεταξύ άλλων, να χρησιμοποιηθούν για την επιτήρηση ακτών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, καθώς και για την προστασία κρίσιμων μονάδων.

Κρίσιμο ρόλο στην τελική απόφαση θα έχει η αυτοψία που θα πραγματοποιήσει το ελληνικό κλιμάκιο στη Γερμανία, όπου βρίσκονται. Τα τεθωρακισμένα αναμένεται να παραχωρηθούν με τον όρο «as is, where is», δηλαδή στην κατάσταση και στον χώρο όπου βρίσκονται, χωρίς προηγούμενη επισκευή ή μεταφορά από την αμερικανική πλευρά. Ό,τι βλέπεις, παίρνεις. Αυτό σημαίνει ότι το κόστος παραλαβής, μετακίνησης και πιθανής αποκατάστασής τους θα βαρύνει τη χώρα που θα τα αποκτήσει.

Τα στελέχη του ΓΕΣ θα κληθούν, επομένως, να επιλέξουν τα οχήματα που βρίσκονται στην καλύτερη δυνατή κατάσταση και να υπολογίσουν με ακρίβεια τις εργασίες που ενδέχεται να απαιτηθούν πριν από την επιχειρησιακή ένταξή τους. Παράλληλα, θα εξετάσουν εάν χρειάζονται παρεμβάσεις στον οπλισμό και στα ηλεκτρονικά συστήματα, καθώς και το συνολικό κόστος εκπαίδευσης του προσωπικού και υποστήριξης του νέου στόλου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν, πάντως, ότι μεγάλο μέρος των διαθέσιμων Stryker διατηρείται σε ιδιαίτερα καλή κατάσταση, καθώς δεν πρόκειται για υλικό που είχε παραμείνει παροπλισμένο επί μακρόν. Τα οχήματα βρίσκονταν μέχρι πρόσφατα σε επιχειρησιακή χρήση, στοιχείο που περιορίζει ενδεχομένως τις ανάγκες εκτεταμένων επισκευών. Η Αθήνα εξετάζει επίσης το ενδεχόμενο να αναθέσει μέρος της τεχνικής υποστήριξης σε ελληνική εταιρεία, με στόχο να ελεγχθεί το κόστος συντήρησης και να εξασφαλιστεί η διαθεσιμότητά τους σε βάθος χρόνου.

Το ενδιαφέρον του ΓΕΣ φαίνεται να στρέφεται κυρίως προς το M1126, τη βασική έκδοση μεταφοράς προσωπικού της οικογένειας Stryker, η οποία χρησιμοποιήθηκε σε μεγάλη κλίμακα και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Το όχημα διαθέτει διμελές πλήρωμα και μπορεί να μεταφέρει έως εννέα πλήρως εξοπλισμένους στρατιώτες. Ο βασικός οπλισμός του αποτελείται, ανάλογα με τη διαμόρφωση, από πολυβόλο των 12,7 χιλιοστών σε τηλεχειριζόμενο σταθμό ή από αυτόματο βομβιδοβόλο των 40 χιλιοστών. Εφόσον προχωρήσει η απόκτησή τους, δεν αποκλείεται να εξεταστούν πρόσθετες παρεμβάσεις ώστε τα οχήματα να προσαρμοστούν στις ιδιαίτερες επιχειρησιακές απαιτήσεις του Ελληνικού Στρατού. Να σημειωθεί ότι το ΓΕΣ διαθέτει ήδη σχετική εμπειρία από την εγκατάσταση σύγχρονου εξοπλισμού και οπλικών συστημάτων στα τεθωρακισμένα οχήματα ασφαλείας M1117, γεγονός που μπορεί να αξιοποιηθεί και στην περίπτωση των Stryker.