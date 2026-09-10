Σιωπή, δάκρυα και βαθιά συγκίνηση έχουν πλημμυρίσει τον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου στον Πύργο, όπου συγγενείς, φίλοι, συνάδελφοι και εκατοντάδες πολίτες αποχαιρετούν τον επισμηναγό της Πολεμικής Αεροπορίας Γιάννη Μπλέσια.

Η Ηλεία αποχαιρετά τον αξιωματικό που αφιέρωσε τη ζωή του στην πτήση και στο καθήκον, πριν φύγει τόσο άδικα μαζί με τον σμηναγό Δημήτρη Πέτρου, στο τραγικό δυστύχημα με το μαχητικό αεροσκάφος F-4 Phantom.

Στην εξόδιο ακολουθία θα παραστεί ο υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, κ Δαβάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, Στρατηγός Δημήτρης Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΑ αντιπτέραρχος Δημοσθένης Γρηγοριάδης και ο αρχηγός ΑΤΑ, Παναγιώτης Γεωργακόπουλος.

Σήμερα το «τελευταίο αντίο» και στον 37χρονο σμηναγό Δημήτρη Πέτρου

Σήμερα θα πραγματοποιηθεί και η κηδεία του 37χρονου σμηναγού, Δημήτρη Πέτρου, ο οποίος έχασε τη ζωή του στην τραγωδία της Τανάγρας. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στις 16:30, στον Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Κατσικά Ιωαννίνων.

Η σορός του 37χρονου αξιωματικού θα βρίσκεται στον Ιερό Ναό από τις 15:30, προκειμένου συγγενείς, φίλοι και όσοι επιθυμούν να απευθύνουν το ύστατο χαίρε.