Το καλοκαιρινό σκηνικό φαίνεται πως θα επιμείνει για λίγες ακόμη ημέρες, με τις βροχές να παραμένουν περιορισμένες στις περισσότερες περιοχές της χώρας. Ωστόσο, σύμφωνα με την πρόγνωση του Σάκη Αρναούτογλου, τα δεδομένα αναμένεται να διαφοροποιηθούν από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, όταν σταδιακά θα κάνουν την εμφάνισή τους περισσότερα φαινόμενα, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια, ενώ παράλληλα θα σημειωθεί αισθητή υποχώρηση της θερμοκρασίας.

Ήπιος ο καιρός μέχρι το Σάββατο

Για την ερχόμενη Παρασκευή τα φαινόμενα θα παραμείνουν περιορισμένα. Το Σάββατο, πάντως, υπάρχει πιθανότητα να σημειωθούν ασθενείς βροχές, κυρίως στις δυτικές περιοχές.

Το σκηνικό αλλάζει από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, καθώς οι βροχοπτώσεις αναμένεται να αρχίσουν να πυκνώνουν σταδιακά. Τα πρώτα φαινόμενα θα εντοπίζονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας πιο φθινοπωρινής περιόδου.

Η μεταβολή αναμένεται να αποκτήσει πιο οργανωμένα χαρακτηριστικά στις 14 και 15 Σεπτεμβρίου, όταν τα φαινόμενα στις συγκεκριμένες περιοχές εκτιμάται ότι θα είναι περισσότερα.

Πτώση του υδράργυρου από την Κυριακή

Η αλλαγή δεν θα αφορά μόνο τις βροχές, αλλά και τη θερμοκρασία, η οποία αναμένεται να υποχωρήσει αισθητά.

Με βάση την τάση που παρουσιάζει ο Σάκης Αρναούτογλου, από την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν σημαντική πτώση. Ο υδράργυρος εκτιμάται ότι θα παραμείνει περίπου στους 28 με 29 βαθμούς έως και τις 19 Σεπτεμβρίου.

Ακόμη μεγαλύτερη μεταβολή προβλέπεται προς το τέλος της επόμενης εβδομάδας. Ειδικότερα, την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου αναμένεται μια πιο οργανωμένη επιδείνωση, με τις βροχές να ενισχύονται κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια. Φαινόμενα προβλέπονται, ωστόσο, και στην Αττική.

Με αυτόν τον τρόπο, μετά από αρκετές ημέρες κατά τις οποίες οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν σε υψηλά για την εποχή επίπεδα και οι βροχοπτώσεις θα είναι περιορισμένες, ο καιρός φαίνεται να οδηγείται σταδιακά σε ένα σαφώς πιο φθινοπωρινό μοτίβο. Η μεταβολή θα συνοδευτεί από περισσότερες βροχές σε αρκετές περιοχές και αισθητά χαμηλότερες θερμοκρασίες.

Αναλυτική πρόγνωση για κάθε μέρα

Ο καιρός το Σάββατο

Το Σάββατο θα διατηρηθούν οι αρκετά υψηλές για την εποχή θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τον υδράργυρο κυρίως στα κεντρικά και τα ανατολικά να φτάνει τους 33 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ωστόσο, από αυτή την ημέρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και τα πρώτα σημάδια της επερχόμενης μεταβολής.

Καθώς το βαρομετρικό χαμηλό θα πλησιάζει περισσότερο τη χώρα μας, από το μεσημέρι και μετά οι βροχές φαίνεται να αυξάνονται κυρίως στη βορειοδυτική χώρα και το Ιόνιο. Στο βόρειο Ιόνιο δεν αποκλείεται να εκδηλωθούν και καταιγίδες, πιθανόν τοπικά ισχυρές, ενώ αστάθεια θα έχουμε τις θερμές ώρες της ημέρας και στα δυτικά ορεινά.

Παράλληλα, από τα βορειοδυτικά θα αρχίσει να γίνεται αισθητή και η πτώση της θερμοκρασίας, με τον υδράργυρο εκεί να υποχωρεί κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη χώρα, όμως, οι υψηλές θερμοκρασίες θα επιμείνουν.

Ο καιρός την Κυριακή

Η Κυριακή φαίνεται πως θα αποτελέσει την ημέρα-μεταίχμιο, καθώς η μετάβαση από τις καλοκαιρινές στις πιο φθινοπωρινές συνθήκες θα γίνεται ολοένα και περισσότερο αισθητή.

Το βαρομετρικό χαμηλό θα δώσει περισσότερες βροχές και καταιγίδες, οι οποίες θα επεκταθούν κυρίως στη δυτική και τη βόρεια χώρα, αλλά και σε τμήματα της κεντρικής. Τοπικά, τα φαινόμενα ενδέχεται να παρουσιάσουν και ένταση.

Στις ίδιες περιοχές θα σημειωθεί αισθητή πτώση της θερμοκρασίας, με τις μέγιστες να υποχωρούν κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου.

Αντίθετα, στα ανατολικά και τα νότια οι θερμοκρασίες θα παραμείνουν ακόμη σε υψηλότερα επίπεδα. Έτσι, την Κυριακή θα έχουμε ουσιαστικά δύο διαφορετικές καιρικές εικόνες μέσα στη χώρα.

Ο καιρός τη Δευτέρα

Από τη Δευτέρα, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα, η αλλαγή φαίνεται να γενικεύεται.

Παράλληλα, θα γίνει αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας, η οποία θα επιστρέψει πλέον κοντά στα κανονικά επίπεδα για την εποχή, με τις μέγιστες σε αρκετές περιοχές να βρίσκονται περίπου στους 27 με 30 βαθμούς Κελσίου.

Και αυτή τη φορά η αλλαγή φαίνεται πως δεν θα αποτελέσει απλώς μια σύντομη φθινοπωρινή παρένθεση. Τα μέχρι στιγμής στοιχεία δείχνουν ότι και στη συνέχεια η θερμοκρασία θα παραμείνει σε επίπεδα περισσότερο συμβατά με τον Σεπτέμβριο, ενώ υπάρχει τάση να μας απασχολήσουν και νέα βροχοφόρα συστήματα.