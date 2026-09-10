Την καθιερωμένη του «καλημέρα» είπε και σήμερα ο Αρκάς, κάνοντας αυτή τη φορά λόγο για τις δεύτερες ευκαιρίες.

«Δώσε στον απατεώνα μια δεύτερη ευκαιρία και θα σου αποδείξει ότι η πρώτη δεν ήταν τυχαία». Με αυτή τη φράση ο Αρκάς συνοδεύει το σημερινό του σκίτσο, στο οποίο, μέσα σε ένα σκοτεινό φόντο, μια παγίδα έχει στηθεί με ένα κομμάτι τυρί ως δόλωμα.

Το μήνυμα θα μπορούσε ασφαλώς να διαβαστεί ως ένας γενικότερος προβληματισμός για τις δεύτερες ευκαιρίες που δίνουμε στη ζωή και, κυρίως, για την ανάγκη να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν αποφασίζουμε σε ποιον θα τις δώσουμε.

Ωστόσο, η χρονική συγκυρία κάνει το σκίτσο να αποκτά μια πιο πολιτική χροιά. Tο ερώτημα αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον ενόψει των εκλογών του 2027: πόσο εύκολα είναι διατεθειμένοι οι ψηφοφόροι να δώσουν μια δεύτερη ευκαιρία σε πολιτικά πρόσωπα που, κατά την κρίση τους, έχουν ήδη διαψεύσει την εμπιστοσύνη που τους έδειξαν; Ή μήπως, όπως υπαινίσσεται το σκίτσο, η μνήμη του παρελθόντος θα βαρύνει περισσότερο όταν έρθει η ώρα της κάλπης;

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