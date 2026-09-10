Με τον καθιερωμένο αγιασμό θα αρχίσει αύριο, Παρασκευή, η νέα σχολική χρονιά 2026-27 για τους μαθητές και τις μαθήτριες των νηπιαγωγείων, των δημοτικών, των γυμνασίων και των λυκείων της επικράτειας. Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς, θα βρεθεί στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τι «φέρνει» στα σχολεία η νέα σχολική χρονιά

Το «πρώτο κουδούνι» της χρονιάς «βρίσκει» τα σχολεία με επιπλέον 5.259 νέους εκπαιδευτικούς Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, καθώς και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού. Παράλληλα, έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση πρόσληψης αναπληρωτών, με τον αριθμό προσλήψεων να φτάνει τις 29.948, ενώ η δεύτερη φάση προσλήψεων αναμένεται μέχρι τα τέλη του Σεπτεμβρίου.

Κατά τη νέα σχολική χρονιά, θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ) σε 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας, καθώς τα πρότυπα ΓΕΛ Αναβρύτων, Αγ. Αναργύρων, Βαρβακείου, Ιωνιδείου, Ηρακλείου Κρήτης, το 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης, καθώς επίσης και το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας, τα Μουσικά σχολεία Αθήνας, Παλλήνης, Βόλου και το Καλλιτεχνικό Σχολείο Γέρακα θα προσφέρουν στους μαθητές τους τη δυνατότητα να ακολουθήσουν την κατεύθυνση για την απόκτηση του ΙΒ.

Ακόμη, το 2026-27 θα τεθούν σε εφαρμογή 51 νέα και επικαιροποιημένα προγράμματα σπουδών, θα εισαχθεί το μάθημα της Ηθικής από τη Γ’ Δημοτικού έως τη Γ’ Λυκείου, για τους μαθητές και τις μαθήτριες που απαλλάσσονται από το μάθημα των Θρησκευτικών, ενώ θα υπάρχει η δυνατότητα για δωρεάν ηλεκτρονική εξέταση του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας στην Γ’ Γυμνασίου στα Αγγλικά, τα Γαλλικά, τα Γερμανικά και τα Ιταλικά.

Επιπλέον, στον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας είναι η διεύρυνση του προγράμματος ζωντανών μαθημάτων του Ψηφιακού Φροντιστηρίου — που φέτος θα λειτουργήσει για τρίτη χρονιά – και στην Α’ και Β’ τάξη του λυκείου, πέραν της Γ’.

Στο κομμάτι των υποδομών, σε 238 σχολικές μονάδες της επικράτειας, το «πρώτο κουδούνι» θα χτυπήσει ξανά, με εκσυγχρονισμένες υποδομές, μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Παράλληλα, «πρεμιέρα» θα κάνουν 8 νέα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία (γυμνάσια και λύκεια) σε Αιγάλεω, Ρόδο, Ηράκλειο και Πύργο.

Ως προς τον εξοπλισμό των σχολικών μονάδων, μέσα στη χρονιά προγραμματίζεται η εγκατάσταση 7.900 διαδραστικών πινάκων, η παράδοση νέου αθλητικού εξοπλισμού για 4.550 σχολεία, καθώς επίσης και η λειτουργία και αναβάθμιση σχολικών βιβλιοθηκών.

Τέλος, μία από τις καινοτομίες που θα φέρει η νέα σχολική χρονιά είναι η ανάπτυξη του EduPlan.AI, ενός ψηφιακού συστήματος σχεδιασμού της στελέχωσης στην Εκπαίδευση, το οποίο θα εισαχθεί με στόχο την ακριβέστερη πρόβλεψη αναγκών ανά περιοχή για τα επόμενα χρόνια. Το σύστημα θα συνδυάζει δεδομένα οργανικών θέσεων, λειτουργικών αναγκών, δημογραφικών μεταβολών και τα χαρακτηριστικά των σχολικών μονάδων, προκειμένου να προχωρεί σε εκτιμήσεις.