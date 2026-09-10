Για την ιατρική πράξη της πλασμαφαίρεσης, στην οποία επρόκειτο να υποβληθεί ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Μαζωνάκης, μίλησε στο MEGA η Ματίνα Παγώνη.

Όπως τόνισε η Ματίνα Παγώνη, η πλασμαφαίρεση είναι μια εξαιρετικά εξειδικευμένη εξωσωματική μέθοδος αφαίρεσης τοξινών, η οποία επιτρέπεται να διενεργείται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα δημόσια νοσοκομεία ή μεγάλα ιδιωτικά κέντρα που διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό και υποστήριξη ΜΕΘ.

«Το συγκεκριμένο ιατρείο, το ξεκαθαρίζουμε, είναι απλό παθολογικό ιατρείο, τίποτα παραπάνω. Επομένως, το απλό παθολογικό ιατρείο είχε συγκεκριμένες πράξεις που μπορεί να κάνει. Η τελευταία φορά που πήγε επιτροπή για τον έλεγχο του ιατρείου ήταν το 2025».

«Η πλασμαφαίρεση είναι μια εξειδικευμένη εξωσωματική θεραπευτική μέθοδος που απομακρύνουμε τις ουσίες από το πλάσμα του αίματος. Το πλάσμα είναι το υγρό στοιχείο του αίματος, άρα βγάζεις τις τοξίνες. Πού κάνουμε πλασμαφαίρεση; Για τον Γιώργο Μαζωνάκη δεν ξέρουμε ούτε ποια ήταν η αιτία, ούτε γιατί έκανε πλασμαφαίρεση, ούτε αν είχε κάποιες νόσους που έπρεπε να κάνει την πλασμαφαίρεση».

Σε ποια νοσοκομεία γίνεται πλασμαφαίρεση

Σημειώνεται πως η πλασμαφαίρεση επιτρέπεται να διενεργείται αποκλειστικά σε συγκεκριμένα μεγάλα δημόσια νοσοκομεία, όπως το Γεννηματάς, το Λαϊκό Νοσοκομείο, το Αττικόν, το ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκης, το Ιπποκράτειο Θεσσαλονίκης και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Πάτρας.

«Επομένως λοιπόν, αν κάποιος θέλει να πάει στο δημόσιο νοσοκομείο, εκεί θα υπάρχει team. Πρέπει ο ασθενής που θα κάνει την πλασμαφαίρεση πρέπει να έχει κάνει πλήρη έλεγχο εργαστηριακό, να έχει δώσει πλήρες ιστορικό. Διότι όταν κάνουμε την πλασμαφαίρεση μπορεί να έχουμε και υποτροπές ή μπορεί να έχουμε κάποιες ασθένειες που δεν πρέπει να μπούμε να κάνουμε πλασμαφαίρεση».

«Κάνουμε πλασμαφαίρεση σε νοσήματα βαριά αιματολογικά, σε νεφρολογικά και σε αυτοάνοσα νοσήματα. Πρέπει να υπάρχουν νοσηλευτές, οι οποίοι ξέρουν να χειρίζονται το μηχάνημα. Δεν μπορεί οποιοσδήποτε να χειριστεί ένα μηχάνημα. Δεύτερον, υπάρχει ένα team γιατρών, βασικά ο αιματολόγος, αλλά θα πρέπει να υπάρχει και μια μονάδα που αν συμβεί κάτι αμέσως να διασωληνωθεί ο άρρωστος και να πάει στη μονάδα. Θα πρέπει να υπάρχει καρδιολόγος, θα πρέπει να έρθει ένας παθολόγος. Δηλαδή με τις επιπλοκές που μπορεί να σου κάνει, όπως είναι η υπόταση, αλλεργική αντίδραση, να σου κάνει διαταραχές πήξης. Όλα αυτά λοιπόν θα τα αντιμετωπίσει μια ομάδα γιατρών. Γι’ αυτό λέμε ότι γίνεται σε μεγάλα νοσοκομεία, μεγάλες κλινικές».

Στην κατάθεσή της η γιατρός που επέβλεπε την διαδικασία στην οποία υποβλήθηκε ο Γιώργος Μαζωνάκης ανέφερε ότι ο τραγουδιστής βρισκόταν σε κατάσταση υπερδιέγερσης και αδιαθεσίας, γεγονός που, σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη, καθιστούσε απαγορευτική την έναρξη της διαδικασίας.

«Όταν έχεις έναν άρρωστο, δεν έχει σημασία εάν λέγεται Μαζωνάκης, οποιονδήποτε ασθενή ο οποίος φτάνει να σου κάνει ανακοπή και τον διαχειρίζεσαι, είναι ο άρρωστός σου, σηκώνεσαι μαζί με το ασθενοφόρο, πας στους γιατρούς του νοσοκομείου που τον μεταφέρεις, δίνεις τις πρώτες πληροφορίες, γιατί εσύ τον αντιμετώπισες, εσύ είδες πως εξελίχθηκε η κατάσταση και μαζί με τους γιατρούς του εκεί νοσοκομείου προσπαθείς να κάνεις αυτό που πρέπει να πετύχεις», σχολίασε η κα Παγώνη.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο εισαγγελέας και ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών, με τη συνδρομή της αστυνομίας, πραγματοποιούν ελέγχους στο ιατρείο για την ύπαρξη παράνομου μηχανήματος.