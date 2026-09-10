Πολλά ερωτήματα έχει προκαλέσει ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη το απόγευμα της Τετάρτης 9/9. Στο ζήτημα αναφέρθηκε σε σημερινές του δηλώσεις ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργος Πατούλης.

«Καταρχάς να πω ότι είναι μια πολύ λυπηρή μέρα, και προφανώς όλοι θα πρέπει να εκφράσουμε προς την οικογένεια τα συλλυπητήριά μας, και προφανώς να πω ότι πράγματι όλους μας έχει αυτό στεναχωρήσει. Από εκεί και πέρα, χθες θελήσαμε σε αυτό το ιατρείο, το οποίο από τον Ιατρικό Σύλλογο έχει πάρει άδεια παθολογικού ιατρείου, συστεγαζόμενο με γιατρό παθολόγο και άνευ γιατρού και άνευ ειδικότητας, όπου προφανώς ένα παθολογικό ιατρείο αντιλαμβάνεστε γίνονται παθολογικές εξετάσεις και θεραπείες.

Αν εκεί υπήρχαν θέματα και από ό,τι αντιλαμβανόμαστε μηχανήματα, τα οποία μπορεί να έκαναν άλλες πράξεις οι οποίες δεν μπορούν να γίνουν σε παθολογικό ιατρείο, όπως η πλασμαφαίρεση, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να ελεγχθεί», είπε αρχικά στον ΣΚΑΪ.

Ερωτηθείς σχετικά με το αν το ιατρείο αυτό είχε άδεια για να κάνει αυτήν την πράξη απάντησε κατηγορηματικά όχι. «Αν μιλάμε ότι κάνει για πλασμαφαίρεση με μηχάνημα, προφανώς δεν μπορεί να γίνεται σε ένα τέτοιο ιατρείο. Δεν είχε δηλωθεί» είπε, προσθέτοντας ότι προφανώς ούτε το μηχάνημα που διέθετε η κλινική έχει δηλωθεί.

«Προφανώς δεν έχει δηλωθεί, και γι’ αυτό ακριβώς εμείς αυτό το οποίο επιδιώξαμε χθες το βράδυ ήταν επιτροπή να συγκροτηθεί, επειγόντως, και μετέβη εκεί στον χώρο. Δυστυχώς η αστυνομία και σωστά, πιθανόν, είχε κλειδώσει γενικότερα όλο αυτόν τον χώρο. Έχουμε ήδη συνεννοηθεί με την ασφάλεια στις 8:30 σήμερα να υπάρξει επιτροπή του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, ώστε να μπορέσουν να διατυπώσουν, αλλά και να διαπιστώσουν και βάσει του φακέλου του ιατρείου, τι μηχανήματα υπήρχαν εκεί».

Σημείωσε ότι στον επανέλεγχο του 2025 δεν υπήρχε αυτό το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης.

Τι είναι η πλασμαφαίρεση

Εξηγώντας τι είναι η πλασμαφαίρεση ο κ. Πατούλης είπε: «Είναι μια ιατρική πράξη η οποία γίνεται με έναν σύνθετο τρόπο και μάλιστα χρειάζεται να υπάρχει ομάδα θα έλεγα γιατρών αλλά και νοσηλευτών. Χρησιμοποιείται για διάφορες ασθένειες, κυρίως αιματολογικές. Όμως τελευταία στο longevity και γενικότερα στην αντιγήρανση, αλλά και στην αποτοξίνωση, χρησιμοποιείται σε διάφορες κλινικές, και στο εξωτερικό κυρίως».

Για να προσθέσει στη συνέχεια: «Μιλάμε για καθαρισμό του αίματος από διάφορες τοξίνες, επιβλαβείς πρωτεΐνες, με βαρέα μέταλλα, τα οποία όμως για να μπορέσει να συμβεί αυτό, μέσα από μια εξωσωματική διαδικασία του αίματος, γίνεται διαχωρισμός του πλάσματος από τα έμμορφα συστατικά του αίματος, που είναι τα ερυθρά αιμοσφαίρια, τα λευκά αιμοσφαίρια, τα αιμοπετάλια, και το πλάσμα πλέον μέσα σε αυτή την εξωσωματική διαδικασία του μηχανήματος περνάει από άλλο φίλτρο».