Μια διαφορετική επισκέπτρια υποδέχθηκε το βράδυ της Τρίτης 8 Σεπτεμβρίου η μαρίνα Καμένων Βούρλων. Μια φώκια επέλεξε για την ξεκούρασή της την πλώρη ενός σκάφους, χαρίζοντας μια όμορφη εικόνα σε όσους βρίσκονταν εκεί.

Σύμφωνα με την ανάρτηση της μαρίνας, το ζώο ξάπλωσε ήρεμο στο ξύλινο κατάστρωμα και έμεινε ανενόχλητο, κάνοντας το σκάφος το δικό του νυχτερινό καταφύγιο.

Η παρουσία της καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε στο Instagram, με τη μαρίνα να καλωσορίζει τη φώκια με τη φράση: «Καλώς ήρθες, μικρή μας επισκέπτρια!».

Την ανάρτηση συνόδευε και ένα μήνυμα για την προστασία της φύσης: «Ας την απολαμβάνουμε, αλλά κυρίως ας τη σεβόμαστε και ας την προστατεύουμε».