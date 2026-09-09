Συναγερμός σήμανε στις λιμενικές αρχές της Κέρκυρας μετά την προσάραξη ιστιοφόρου – καταμαράν σημαίας Παρθένων Νήσων στη θαλάσσια περιοχή της Σκάλας, δυτικά του νησιού.

Στο σκάφος επέβαιναν δύο αλλοδαποί, για τους οποίους, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δεν έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός.

Στο σημείο κατευθύνεται περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος προκειμένου να αντιμετωπιστεί το περιστατικό και να ελεγχθεί η κατάσταση του σκάφους και των επιβαινόντων.

Μέχρι τώρα δεν έχει εντοπιστεί θαλάσσια ρύπανση, ενώ οι καιρικές συνθήκες στην περιοχή χαρακτηρίζονται καλές.

Οι λιμενικές αρχές εξετάζουν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η προσάραξη.