Τον δρόμο για την πρώτη ελληνική επανδρωμένη διαστημική πτήση ανοίγει η ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος (ESA) για την αποστολή του Αδριανού Γολέμη στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό το 2027.

Ο Έλληνας ιατρός πτήσεων, που εργάζεται για την ESA, προβλέπεται να συμμετάσχει ως ειδικός αποστολής στην πρώτη ιδιωτική αποστολή αστροναυτών προς τον σταθμό που η NASA ανέθεσε στην εταιρεία Vast. Την αποστολή του Γολέμη θα υλοποιήσει η ESA για λογαριασμό της Ελλάδας.

Η συμμετοχή του τελεί υπό την εξέταση και έγκριση του αρμόδιου πολυμερούς οργάνου για τα πληρώματα του σταθμού, γνωστού ως MCOP. Οι αποφάσεις του απαιτούν τη συναίνεση και των πέντε εταίρων: της NASA, της ESA, της ρωσικής Roscosmos και των διαστημικών υπηρεσιών της Ιαπωνίας και του Καναδά.

Εφόσον δοθεί η έγκριση, ο Αδριανός Γολέμης θα γίνει, σύμφωνα με την ανακοίνωση της ESA, ο πρώτος Έλληνας αστροναύτης.

Στο πλήρωμα προβλέπεται να συμμετέχουν επίσης ο αστροναύτης της ESA Τομά Πεσκέ, ο οποίος έχει οριστεί κυβερνήτης, και ο Άλες Σβόμποντα, ο οποίος έχει οριστεί χειριστής. Η μεταφορά τους θα γίνει με διαστημόπλοιο Dragon της SpaceX, που θα εκτοξευθεί με πύραυλο Falcon 9.

«Πρόκειται για μια ιστορική στιγμή για την Ελλάδα: μία εθνική φιλοδοξία μετατρέπεται σε μια συγκεκριμένη αποστολή επανδρωμένης διαστημικής πτήσης», δήλωσε ο γενικός διευθυντής της ESA, Γιόζεφ Ασμπάχερ.

Ο ίδιος συνέδεσε την αποστολή με την αυξημένη ελληνική επένδυση στον διαστημικό τομέα, επισημαίνοντας ότι δημιουργούνται ευκαιρίες για μια νέα γενιά επιστημόνων και μηχανικών.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, χαρακτήρισε την εξέλιξη αποτέλεσμα της Εθνικής Διαστημικής Στρατηγικής, των επενδύσεων σε διαστημικά προγράμματα και της συμμετοχής της ελληνικής βιομηχανίας και ερευνητικής κοινότητας.

Όπως ανέφερε, η αποστολή θα προσφέρει δυνατότητες για ελληνικά επιστημονικά πειράματα και δοκιμές τεχνολογιών στην ιατρική, την ανθρώπινη φυσιολογία, τον αγροδιατροφικό τομέα, τα υλικά και τους αισθητήρες.

«Πάνω απ’ όλα, θέλουμε αυτή η αποστολή να εμπνεύσει μία νέα γενιά Ελλήνων μαθητών και φοιτητών να ακολουθήσουν σταδιοδρομία στις επιστήμες, την τεχνολογία και τη μηχανική», υπογράμμισε.

Ο Αδριανός Γολέμης έχει ήδη παρακολουθήσει ορισμένες ενότητες της εκπαίδευσης της Εφεδρείας Αστροναυτών μέσα στο έτος και έχει πλέον οριστεί επίσημα ως Project Astronaut της ESA. Ακολουθεί ειδική προετοιμασία για την αποστολή, με εκπαιδευτικά προγράμματα στην Ευρώπη και στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μέσα στον Σεπτέμβριο θα μεταβεί στις ΗΠΑ για εκπαίδευση με ομάδες της Vast, της SpaceX και της NASA. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εξοικείωση με τον πύραυλο Falcon 9 και το Dragon, ασκήσεις αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών, εκπαίδευση με τη διαστημική στολή και διαδικασίες εισόδου και εξόδου από το διαστημόπλοιο.

Μερικές και πλήρεις προσομοιώσεις θα συμπληρώσουν την προετοιμασία του για τις διαδοχικές φάσεις της πτήσης, από την εκτόξευση έως την επιστροφή στη Γη.