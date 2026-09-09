Αυξημένες ήταν οι εγκρίσεις μετακλήσεων εργαζομένων από τρίτες χώρες το πρώτο οκτάμηνο του 2026, φτάνοντας τις 64.095, από 44.434 την αντίστοιχη περίοδο του 2025, σύμφωνα με στοιχεία που επικαλούνται πηγές του υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου.



Η διαφορά ανέρχεται σε 19.661 επιπλέον εγκρίσεις μέσα σε έναν χρόνο. Οι μετακλήσεις, δηλαδή η διαδικασία πρόσκλησης εργαζομένων από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης για νόμιμη εργασία στην Ελλάδα, αφορούν κυρίως την εποχική απασχόληση στον αγροτικό τομέα. Καλύπτουν επίσης ανάγκες άλλων κλάδων που αναζητούν εποχικό προσωπικό.



Οι ίδιες πηγές αποδίδουν την αύξηση στις παρεμβάσεις του νόμου για τη νόμιμη μετανάστευση που ψηφίστηκε τον Φεβρουάριο του 2026, καθώς και στην αποτελεσματικότερη λειτουργία των διμερών συμφωνιών της Ελλάδας με τρίτες χώρες.



Παράλληλα, αναφέρουν ότι η εφαρμογή του νέου νόμου έχει συντομεύσει τον χρόνο έκδοσης αδειών διαμονής. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παραθέτουν, οι εκκρεμείς αιτήσεις στο υπουργείο μειώθηκαν κατά 46,85%.



Από το υπουργείο διευκρινίζεται ότι η άνοδος των εγκρίσεων αφορά αποκλειστικά τη νόμιμη μετανάστευση και συνδέεται με τη ζήτηση εργατικού δυναμικού στην ελληνική οικονομία.



Οι ίδιες πηγές επισημαίνουν ότι η διεύρυνση των νόμιμων διαύλων εισόδου εργαζομένων συνοδεύεται από αυστηρότερη πολιτική απέναντι στην παράνομη μετανάστευση. Στο πλαίσιο αυτό, υπενθυμίζουν ότι από τον Σεπτέμβριο του 2025 καταργήθηκε η δυνατότητα νομιμοποίησης μέσω της συμπλήρωσης επταετούς παραμονής στη χώρα.



Κατά την εκτίμησή τους, τα στοιχεία του πρώτου οκταμήνου δείχνουν ότι η κάλυψη των αναγκών της αγοράς εργασίας μέσω νόμιμων μετακλήσεων μπορεί να συνδυαστεί με αυστηρότερους κανόνες για την αντιμετώπιση της παράνομης μετανάστευσης.