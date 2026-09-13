Σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν μεταξύ άλλων ο Αριστείδης, ο Αρίστος, ο Άρης, η Αριστέα, ο Κορνήλιος και η Κορνηλία. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά επίσης τον Άγιο Κορνήλιο τον Εκατόνταρχο, τον Άγιο Αριστείδη και τα Προεόρτια της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 13 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Αριστείδης

Αρίστος

Άρης

Αριστέα

Αριστούλα

Αριστίνα

Κορνήλιος

Κορνήλης

Κορνήλος

Κορνηλία

Κορνήλα

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Θεοκλής

Θεοκλέας

Θεόκλεια

Σταύρος

Σταυριανός

Σταύρακας

Σταυράκιος

Σταυρής

Σταυράκης

Σταυρούλα

Σταυριανή

Σταυρίνα

Σταυρία

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 13 Σεπτεμβρίου η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά την Ανάμνηση των Εγκαινίων του Ιερού Ναού της Αναστάσεως, τον Άγιο Κορνήλιο τον Εκατόνταρχο, τον Άγιο Αριστείδη, τα Προεόρτια της Υψώσεως του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, τον Άγιο Στράτωνα, τους Αγίους Κρονίδη, Λεόντιο και Σεραπίωνα, τους Αγίους Γορδιανό, Σέλευκο και Μακρόβιο, τον Άγιο Ουαλέριο, τους Αγίους Λουκιανό, Ζωτικό και Ηλεί, τον Άγιο Μελέτιο Πηγά, τον Όσιο Πέτρο «ὁ ἐν τὴ Ἀτρώα», τον Όσιο Ιερόθεο τον Νέο τον Ιβηρίτη, καθώς και τον Άγιο Χρυσόστομο Σμύρνης και τους συν αυτώ Αγίους Αρχιερείς Γρηγόριο Κυδωνιών, Αμβρόσιο Μοσχονησίων, Προκόπιο Ικονίου, Ευθύμιο Ζήλων και τους κληρικούς και λαϊκούς που σφαγιάστηκαν κατά τη Μικρασιατική Καταστροφή.

Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος: Ο Ρωμαίος αξιωματικός που έγινε μία από τις πρώτες μορφές της Εκκλησίας των εθνικών

Ο Άγιος Κορνήλιος ο Εκατόνταρχος είναι μία από τις χαρακτηριστικότερες μορφές των πρώτων χρόνων του Χριστιανισμού. Η ιστορία του περιγράφεται εκτενώς στις Πράξεις των Αποστόλων, κυρίως στα κεφάλαια 10 και 11. Ήταν Ρωμαίος εκατόνταρχος και υπηρετούσε στην Καισάρεια, ενώ παρουσιάζεται ως άνθρωπος θεοσεβούμενος, που προσευχόταν και βοηθούσε όσους είχαν ανάγκη.

Σύμφωνα με τη διήγηση των Πράξεων, ο Κορνήλιος είδε σε όραμα έναν άγγελο, ο οποίος του υπέδειξε να στείλει ανθρώπους στην Ιόππη για να αναζητήσουν τον Απόστολο Πέτρο. Ο Πέτρος, έχοντας προηγουμένως βιώσει και ο ίδιος ένα όραμα που προετοίμασε τη συνάντηση, δέχθηκε να επισκεφθεί το σπίτι του Ρωμαίου αξιωματικού.

Ο Κορνήλιος είχε συγκεντρώσει στο σπίτι του συγγενείς και φίλους για να ακούσουν τον Απόστολο Πέτρο. Κατά τη διήγηση, ενώ ο Πέτρος μιλούσε, το Άγιο Πνεύμα κατήλθε στους παρευρισκόμενους και στη συνέχεια ο Κορνήλιος και οι άνθρωποι του σπιτιού του βαπτίστηκαν.

Η συγκεκριμένη ιστορία θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική για την πορεία της πρώτης χριστιανικής κοινότητας. Ο Κορνήλιος παρουσιάζεται ως μία από τις πρώτες περιπτώσεις εθνικού, δηλαδή μη Ιουδαίου, που έγινε δεκτός στη νέα πίστη χωρίς προηγουμένως να ενταχθεί στον Ιουδαϊσμό. Το γεγονός αυτό συνδέθηκε με τη μεγάλη συζήτηση της πρώτης Εκκλησίας για την αποδοχή των εθνικών.

Κατά την εκκλησιαστική παράδοση, ο Κορνήλιος ακολούθησε στη συνέχεια ιεραποστολική δράση και κήρυξε σε περιοχές όπως η Φοινίκη, η Κύπρος, η Αντιόχεια και η Έφεσος. Παραδίδεται επίσης ότι έγινε επίσκοπος στη Σκήψη της Μυσίας και ότι με το κήρυγμά του προσέλκυσε νέους πιστούς στον Χριστιανισμό.

Η μνήμη του Αγίου Κορνηλίου τιμάται στις 13 Σεπτεμβρίου. Η θέση του στην εκκλησιαστική παράδοση συνδέεται κυρίως με τη σημασία που είχε η ιστορία του για το άνοιγμα της πρώτης Εκκλησίας προς ανθρώπους διαφορετικής καταγωγής και για την εξάπλωση του Χριστιανισμού έξω από τον αρχικό ιουδαϊκό του πυρήνα.

Ζωῆς ἀπίστου Κορνήλιον ἐξάγεις, Πιστῶν ἀπαρχὴν τῶν ἐθνῶν Χριστέ μου.

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Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.

Σαν σήμερα

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