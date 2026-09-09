Συγκλονισμένη είναι η τοπική κοινωνία της Έδεσσας μετά την τραγική είδηση του θανάτου της 21χρονης αθλήτριας Φαίης Δημητριάδου.

Η τοπική κοινωνία της Έδεσσας, του Α.Σ. Εδεσσαϊκός αλλά ο και γυμναστικός Σύλλογος Έδεσσας εκφράζουν την οδύνη τους για τον θάνατο της νεαρής αθλήτραις που σκοτώθηκε σε τροχαίο δυστύχημα στη Ρόδο.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Εδεσσαϊκή», η είδηση του θανάτου της έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη τόσο στην τοπική κοινωνία όσο και στον αθλητικό κόσμο της περιοχής. Η 21χρονη ήταν αθλήτρια του Γυμναστικού Συλλόγου Έδεσσας από την ηλικία των πέντε ετών και παρέμεινε κοντά στον σύλλογο μέχρι τη στιγμή που έφυγε από την πόλη για να σπουδάσει.

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στις 4:35 τα ξημερώματα στην οδό Μεγάλου Κωνσταντίνου, στην πόλη της Ρόδου. Η 21χρονη οδηγούσε δίκυκλη μοτοσικλέτα, έχοντας ως συνεπιβάτιδα μία 27χρονη, όταν, κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η μοτοσικλέτα ξέφυγε από την πορεία της, ανετράπη και προσέκρουσε στο πίσω μέρος σταθμευμένου αυτοκινήτου. Η Φαίη Δημητριάδου έχασε τη ζωή της, ενώ οι ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές.

Στην Έδεσσα, η είδηση προκάλεσε συγκίνηση, με τον Γυμναστικό Σύλλογο Έδεσσας να αποχαιρετά δημόσια την αθλήτριά του. Στην ανακοίνωσή του ο σύλλογος σημειώνει ότι η Φαίη ήταν «μια ξεχωριστή αθλήτρια και Πρωταθλήτρια Ελλάδος», θυμίζοντας ότι βρισκόταν καθημερινά κοντά στην αθλητική οικογένεια του συλλόγου από την ηλικία των πέντε ετών.

Οι προπονητές και οι συναθλητές της εκφράζουν τα συλλυπητήριά τους στην οικογένειά της, τονίζοντας πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητικό σύλλογο να χάνει ένα παιδί που ουσιαστικά μεγάλωσε στους χώρους του.

Τη θλίψη του εξέφρασε και ο Α.Σ. Εδεσσαϊκός, κάνοντας λόγο για μια απώλεια που αγγίζει ολόκληρη την πόλη και τον αθλητισμό της Έδεσσας και απευθύνοντας συλλυπητήρια στους οικείους της 21χρονης.