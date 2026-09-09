Θρήνος και βαρύ πένθος έχουν σκεπάσει ολόκληρη τη χώρα μετά τον τραγικό θάνατο των δύο χειριστών του F-4E Phantom, οι οποίοι έχασαν τραγικά τη ζωή τους κατά την πτώση του μαχητικού στην Τανάγρα, στη διάρκεια της Athens Flying Week.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου, μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών που είχαν συγκεντρωθεί στην αεροπορική βάση της Τανάγρας για να παρακολουθήσουν την αεροπορική επίδειξη. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, το εντυπωσιακό θέαμα μετατράπηκε σε σκηνή ανείπωτης τραγωδίας.

Νεκροί είναι ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου με καταγωγή από το Πολυστάφυλο Πρεβέζης και ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας με καταγωγή από τον Πύργο Ηλείας, δύο έμπειροι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας που έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος, αφήνοντας πίσω τους οικογένειες με μικρά παιδιά.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας είναι σε πλήρη εξέλιξη.

Σε συγκινητικές δηλώσεις τους στον ΑΝΤ1, συγγενείς και φίλοι των δύο χειριστών συγκλονίζουν με τα λόγια τους για την απώλειά τους.

«Όταν έχουμε πόλεμο με τους Τούρκους, θα τους σώσω», έλεγε ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου, όπως θυμούνται οι δικοί του άνθρωποι. «Για πάντα θα μας λείπει το παιδί μας. Πάει, σταμάτησε η ζωή μας. Ούτε θα συνέλθουμε ποτέ. Είναι λες και τον περιμένουμε να έρθει από στιγμή σε στιγμή», λέει ο θείος του. «Ήθελε από μικρός να γίνει πιλότος, από μικρό παιδί 5-6 χρονών. “Να σώσω την πατρίδα”».

Όπως περιγράφει ο θείος του, κάθε φορά που ο Δημήτρης πετούσε πάνω από τα Γιάννενα, δεν παρέλειπε να ενημερώσει τους δικούς του ανθρώπους. Ήξεραν πως θα περνούσε από ψηλά και εκείνος φρόντιζε πάντα να τους χαιρετήσει με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο: «Περνούσε από πάνω, έριχνε πολλές φορές λίγο καπνό, έκανε έναν πλάγιο χαιρετισμό και έφευγε το παιδί και ξέραμε ότι είναι ο Δημήτρης. Μου έλεγε πάντα “εντάξει γίνεται κάποιος έλεγχος αλλά δεν είμαστε ποτέ ασφαλείς”. Αν σου τύχει μία βλάβη πώς θα σωθείς στον αέρα;».

«Αγαπούσε πολύ το χωριό, αγαπούσε τους γονείς του. Έλειψε αυτό το παιδί από την περιοχή μας. Τον έκλαψαν και οι πέτρες».

Από την πλευρά του στενού κύκλου του 40χρονου επισμηναγού, Γιάννη Μπλέσια, ένας συγγενής του ανέφερε: «Από μικρό, λόγω του πατέρα του, αγαπούσε τα αεροπλάνα. Πάνω απ’ όλα ήταν άνθρωπος».

«Για εμάς δεν είναι ήρωας ο Γιάννης. Ο Γιάννης είναι ένας μπαμπάς, εμείς έτσι τον ξέραμε. Το μόνο που τον απασχολούσε ήταν ο γιος του», είπε ένας φίλος του.

Αναβλήθηκαν οι κηδείες

Οι κηδείες των δύο χειριστών αναβλήθηκαν, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη η διαδικασία ταυτοποίησης των σορών. Οι νέες ημερομηνίες τέλεσης των κηδειών αναμένεται να ανακοινωθούν.

Όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βορείων Τζουμέρκων, Νίκος Βαΐτσης, μέσω ανάρτησής του στο Facebook, η αλλαγή οφείλεται σε διαδικαστικά ζητήματα που δεν έχουν ολοκληρωθεί: «Μετά από επικοινωνία της οικογένειας του 37χρονου Σμηναγού Δημήτρη Πέτρου, που έχασε τη ζωή του στη συντριβή του Phantom στην Τανάγρα, ενημερώνω ότι η κηδεία του δεν θα πραγματοποιηθεί αύριο, Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί. Οι απαραίτητες διαδικασίες δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί και, για τον λόγο αυτό, η εξόδιος ακολουθία θα πραγματοποιηθεί σε νέα ημέρα και ώρα, που θα γνωστοποιηθούν μόλις οριστικοποιηθούν. Σε αυτές τις τόσο δύσκολες ώρες, η σκέψη μας είναι στην οικογένεια και στους δικούς του ανθρώπους, που βιώνουν τον αβάσταχτο πόνο της απώλειας».

Τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης

Το Phantom συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, κατά τη διάρκεια της δεξιάς στροφής που περιλαμβανόταν στο σενάριο της επίδειξης.

Από τη στιγμή της απογείωσης μέχρι την πρόσκρουση στο έδαφος μεσολάβησαν λιγότερα από δύο λεπτά.

Τα καρέ από το βίντεο της πτήσης αποτυπώνουν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Το αεροσκάφος κινείται αρχικά ευθεία και στη συνέχεια φαίνεται να ανεβάζει ελαφρώς το ρύγχος του, πριν ακολουθήσει απότομη κάθοδος.

Το Phantom θα έπρεπε να ολοκληρώσει τη δεξιά στροφή και να επιστρέψει πάνω από τον διάδρομο της Τανάγρας, σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος, ώστε να συνεχίσει το πρόγραμμα της επίδειξης.

Η συγκεκριμένη στροφή, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.