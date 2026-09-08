Για χρόνια εργαζόταν στα Phantom ως μηχανικός. Σήμερα, μετά τον θάνατο του γιου του στη συντριβή ενός τέτοιου μαχητικού στην Τανάγρα, η γνώση εκείνων των αεροσκαφών αποκτά για τον ίδιο μια οδυνηρή διάσταση.

Ο πατέρας του επισμηναγού Ιωάννη Μπλέσια, μέσα στο πένθος του, φέρεται να κατέγραψε σε επιστολή τεχνικές παρατηρήσεις για τα πιθανά αίτια της τραγωδίας. Σύμφωνα με ΤΑ ΝΕΑ, η επιστολή απευθύνεται στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας και αποτυπώνει την εμπειρία ενός ανθρώπου που υπηρέτησε επί σειρά ετών ως μηχανικός στα Phantom.

Η προσωπική απώλεια συναντά έτσι την επαγγελματική του γνώση: ένας πατέρας που έχασε το παιδί του καταθέτει όσα γνωρίζει για τον τύπο του αεροσκάφους στο οποίο εκείνο πετούσε. Το δημοσίευμα αναφέρεται σε τεχνικές εκτιμήσεις και πιθανά αίτια, χωρίς να παραθέτει αυτούσιο το περιεχόμενο της επιστολής.

Την ίδια ώρα, η έρευνα για το F-4E Phantom II της 338 Μοίρας επιχειρεί να φωτίσει τα τελευταία δευτερόλεπτα πριν από τη συντριβή. Βίντεο, καταγραφές ασυρμάτου και συντρίμμια αποτελούν τα στοιχεία από τα οποία οι αρμόδιοι καλούνται να ανασυνθέσουν την πορεία του μαχητικού και να διαπιστώσουν τι συνέβη.

Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, στο πλαίσιο της διερεύνησης αναφέρονται επτά τεχνικά και επιχειρησιακά ενδεχόμενα. Πρόκειται για υποθέσεις προς αξιολόγηση και όχι για διαπιστωμένα αίτια της πτώσης

Ενδεχόμενη πρόσκρουση πτηνών , με πιθανές συνέπειες στη λειτουργία κινητήρα

, με πιθανές συνέπειες στη λειτουργία κινητήρα Απότομη μεταβολή του ανέμου ή ισχυρό καθοδικό ρεύμα , που θα μπορούσε να επηρεάσει την πτήση σε χαμηλό ύψος

, που θα μπορούσε να επηρεάσει την πτήση σε χαμηλό ύψος Μηχανική εμπλοκή στα πηδάλια ή στις επιφάνειες ελέγχου

Βλάβη στο υδραυλικό σύστημα

Αιφνίδια απώλεια ισχύος κινητήρα κατά τη στροφή

Επίδραση των υψηλών δυνάμεων G στο πλήρωμα

στο πλήρωμα Αεροδυναμική απώλεια στήριξης, με το χαμηλό ύψος να περιορίζει τα περιθώρια ανάκτησης του ελέγχου

Κανένα από αυτά τα ενδεχόμενα δεν αποτελεί επίσημο πόρισμα ούτε επιτρέπει, από μόνο του, την απόδοση ευθυνών. Η απάντηση για το τι οδήγησε στην τραγωδία θα προκύψει από τη διερεύνηση και τη συνεκτίμηση των ευρημάτων.

Πίσω από τα τεχνικά ερωτήματα παραμένει η απώλεια. Και η επιστολή ενός πατέρα που, έχοντας εργαστεί επί χρόνια στα Phantom, βρίσκεται τώρα μπροστά στο πιο οδυνηρό ερώτημα: τι συνέβη στην πτήση από την οποία ο γιος του δεν επέστρεψε.