Σε συναγερμό βρίσκονται οι Αρχές για την εξαφάνιση της 39χρονης Μανουέλα Γιάνκο, τα ίχνη της οποίας έχουν χαθεί, ενώ η οικογένειά της απευθύνει έκκληση για οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό της.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε τη Δευτέρα (07.09.2026) και προχώρησε άμεσα στη δημοσιοποίηση των στοιχείων της ενήλικης, έπειτα από αίτημα της οικογένειάς της, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι που θέτουν σε κίνδυνο τη ζωή της.

Η Μανουέλα Γιάνκο έχει ύψος 1,70 μ., είναι εύσωμη, έχει καστανά μαλλιά και γαλάζια μάτια. Την ημέρα της εξαφάνισής της στη Λάρισα δεν έχει γίνει γνωστό τι φορούσε, σύμφωνα με την ανακοίνωση του «Χαμόγελου του Παιδιού».

Η μητέρα της 39χρονης μιλά για την εξαφάνιση

Μιλώντας στο Live News, η μητέρα της αγνοούμενης περιέγραψε τις τελευταίες πληροφορίες που έχει για την κόρη της, αλλά και τη διαδικτυακή γνωριμία που είχε προηγηθεί με έναν άνδρα, ο οποίος φέρεται να της είχε προτείνει εργασία στη Λάρισα.

Όπως ανέφερε, η 39χρονη είχε φύγει από το σπίτι της στις 29 Ιουνίου, λέγοντας στην οικογένειά της ότι θα πήγαινε στη Λάρισα για να εργαστεί. Η επικοινωνία της με τους δικούς της συνεχίστηκε μέσω διαδικτύου μέχρι τις 19 Αυγούστου, όταν και χάθηκαν τα ίχνη της.

«Είχε φύγει από τις 29 Ιουνίου. Μου είπε πως πάει να δουλέψει στη Λάρισα. Μιλήσαμε μέσω στο Facebook, μίλησε και το παιδί στο Facebook, στο Messenger, με κάμερα βίντεο γιατί του λείπει η μαμά του και μέχρι 19 Αυγούστου, μετά χάθηκε. Δεν είναι online ούτε στο Facebook, ούτε στο WhatsApp, πουθενά. Το τηλέφωνο το έχει κλειστό. Η κόρη μου, μου είπε πως βρήκε έναν κύριο μέσα στο ίντερνετ που μπορεί να την πάει να δουλέψει στη Λάρισα. Γιατί αυτός ο κύριος πουλάει ρούχα και τέτοια. Της είπα να μου στείλει τοποθεσία. Λέει: ‘μαμά δεν με αφήνει το αφεντικό να στείλω τοποθεσία γιατί δεν θέλει να μάθουνε το σπίτι που έχει εκεί’. Αυτό είναι λίγο παράξενο.

»Εδώ όταν έκατσε μαζί μου την άκουσα πως μίλαγε με έναν κύριο Ρομά μες στο ίντερνετ. Αυτός δούλευε στη Ρουμανία. Μίλαγε περίπου κάθε μέρα μαζί του. Και είδα στο δικό του προφίλ στο Facebook και μια φωτογραφία που ανέβασε 1η Ιουλίου, 2 και 3 Ιουλίου μαζί με την κόρη μου. Άρα έχει πάει και εκεί στη Ρουμανία. Πολύ φοβάμαι πως είναι εκεί στη Ρουμανία και ότι της έχει κάνει κάτι κακό αυτός. Γιατί μια μάνα που αγαπάει το παιδί της δεν παίρνει ένα τηλέφωνο να ρωτήσει τι κάνει το παιδί;».

Η οικογένεια της 39χρονης εξακολουθεί να βρίσκεται σε αγωνία, ενώ οι Αρχές διερευνούν την υπόθεση της εξαφάνισής της. Η δημοσιοποίηση των στοιχείων της από το «Χαμόγελο του Παιδιού» έχει ως στόχο να συγκεντρωθούν πληροφορίες που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στον εντοπισμό της.