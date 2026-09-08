Τη μεγαλύτερη συγκέντρωση της ξενικής μέδουσας Cassiopea andromeda που έχει καταγραφεί μέχρι σήμερα στη Μεσόγειο εντόπισαν επιστήμονες στην Καλλιθέα της Ρόδου, σύμφωνα με νέα επιστημονική δημοσίευση του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΘΕ.

Η εντυπωσιακή συγκέντρωση καταγράφηκε σε μια μικρή, ημίκλειστη βραχώδη λιμνούλα έκτασης μόλις 430 τετραγωνικών μέτρων, όπου οι ερευνητές εκτιμούν ότι υπήρχαν περίπου 14.641 μέδουσες.

Η «ανάποδη μέδουσα» που εξαπλώνεται στη Μεσόγειο

Η Cassiopea andromeda είναι γνωστή και ως «ανάποδη μέδουσα», επειδή περνά μεγάλο μέρος του χρόνου της αναποδογυρισμένη στον βυθό, με τα πλοκάμια στραμμένα προς τα πάνω.

Πρόκειται για ξενικό είδος ινδοειρηνικής προέλευσης, το οποίο έχει εγκατασταθεί στη Μεσόγειο και τα τελευταία χρόνια εμφανίζει αυξανόμενη παρουσία, ιδιαίτερα στην ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο.

Στο πλαίσιο της έρευνας πραγματοποιήθηκαν μετρήσεις σε 275 άτομα, με τους επιστήμονες να καταγράφουν μεγάλη ποικιλία στα μεγέθη τους. Το στοιχείο αυτό θεωρείται ένδειξη ότι ο συγκεκριμένος πληθυσμός δεν αποτελεί μια παροδική συγκέντρωση, αλλά παρουσιάζει συνεχή αναπαραγωγή και ανάπτυξη.

Επιβεβαιώθηκε και μέσω DNA

Η ταυτοποίηση του είδους δεν βασίστηκε μόνο στα μορφολογικά χαρακτηριστικά των μεδουσών. Οι ερευνητές χρησιμοποίησαν και τη μέθοδο DNA barcoding, επιβεβαιώνοντας γενετικά ότι επρόκειτο για Cassiopea andromeda.

Τα αποτελέσματα της μελέτης αναδεικνύουν τη σημασία της συστηματικής παρακολούθησης των ημίκλειστων παράκτιων οικοσυστημάτων, καθώς τέτοιες περιοχές μπορούν να προσφέρουν ευνοϊκές συνθήκες για την εγκατάσταση, την αναπαραγωγή και στη συνέχεια την εξάπλωση ξενικών ειδών.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου και του Ινστιτούτου Ωκεανογραφίας του ΕΛΚΕΘΕ, σε συνεργασία με το Τμήμα Βιολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Η μελέτη δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό BioInvasions Records με τίτλο «Upside down in the Aegean: a massive aggregation of Cassiopea andromeda in Rhodes, Greece», προσθέτοντας ένα ακόμη στοιχείο στην εικόνα της ταχείας εξάπλωσης ξενικών θαλάσσιων οργανισμών στην ανατολική Μεσόγειο.