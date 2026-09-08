Τροχαίο, στο οποίο ενεπλάκησαν δύο φορτηγά και ένα Ι.Χ. αυτοκίνητο, σημειώθηκε στην Αττική Οδό.

Λόγω της σύγκρουσης, μετά την έξοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο, έκλεισε η δεξιά λωρίδα.

Η Αττική Οδός επισημαίνει ότι υπάρχουν καθυστερήσεις.

Τροχαίο ατύχημα μετά την έξοδο Φυλής, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Δεξιά λωρίδα κλειστή.

Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) September 8, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.

