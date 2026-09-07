Απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής θα ισχύσει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 20:00, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Ο Δείκτης Επικινδυνότητας βρίσκεται στο επίπεδο 3 και το μέτρο αφορά περιοχές τριών δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Οι περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία

Στον Δήμο Κασσάνδρας:

Η «Κορυφογραμμή» της χερσονήσου Κασσάνδρας, από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή

Οι περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου

Στον Δήμο Σιθωνίας:

Η κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά

Στον Δήμο Αριστοτέλη: