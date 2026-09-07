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Απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής θα ισχύσει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 20:00, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.

Ο Δείκτης Επικινδυνότητας βρίσκεται στο επίπεδο 3 και το μέτρο αφορά περιοχές τριών δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.

Οι περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία

Στον Δήμο Κασσάνδρας:

  • Η «Κορυφογραμμή» της χερσονήσου Κασσάνδρας, από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή
  • Οι περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου

Στον Δήμο Σιθωνίας:

  • Η κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά

Στον Δήμο Αριστοτέλη:

  • Η περιοχή από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη
  • Τα Τσάμια Στρατονίκης
  • Η Φυσώκα
  • Το Σκοπευτήριο Στρατωνίου