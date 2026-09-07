Απαγόρευση κυκλοφορίας σε συγκεκριμένες δασικές περιοχές της Χαλκιδικής θα ισχύσει την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, από τις 08:00 έως τις 20:00, λόγω του υψηλού κινδύνου εκδήλωσης δασικής πυρκαγιάς.
Ο Δείκτης Επικινδυνότητας βρίσκεται στο επίπεδο 3 και το μέτρο αφορά περιοχές τριών δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής.
Οι περιοχές όπου απαγορεύεται η κυκλοφορία
Στον Δήμο Κασσάνδρας:
- Η «Κορυφογραμμή» της χερσονήσου Κασσάνδρας, από το Κασσανδρινό έως την Αγία Παρασκευή
- Οι περιοχές «Αράπης» και «Χαλκοβούνι» της Τοπικής Κοινότητας Παλιουρίου
Στον Δήμο Σιθωνίας:
- Η κορυφογραμμή Δραγουνδέλι, από τον Μελισσοκομικό Συνεταιρισμό έως τη Συκιά
Στον Δήμο Αριστοτέλη:
- Η περιοχή από την Κομίτσα μέχρι την Ουρανούπολη
- Τα Τσάμια Στρατονίκης
- Η Φυσώκα
- Το Σκοπευτήριο Στρατωνίου