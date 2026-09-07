Με τις καταθέσεις της συζύγου και της κόρης του μηχανοδηγού Γεώργιου Κουτσούμπα, ενός από τα 57 θύματα του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, άρχισε σήμερα η αποδεικτική διαδικασία στην πολύκροτη δίκη.

Η σύζυγός του περιέγραψε έναν άνθρωπο με πολυετή εμπειρία στον σιδηρόδρομο, καθώς, όπως κατέθεσε, εργαζόταν ως μηχανοδηγός από το 1981 και βρισκόταν κοντά στη συνταξιοδότησή του. Αναφερόμενη στα σχέδια που έκανε το ζευγάρι για την επόμενη περίοδο της ζωής του, σημείωσε χαρακτηριστικά ότι «μέσα σε ένα βράδυ όλα αυτά χάθηκαν».

Η αναφορά στην υγεία του μηχανοδηγού

Κατά την εξέτασή της, η μάρτυρας ρωτήθηκε και για την κατάσταση της υγείας του συζύγου της. Όπως ανέφερε, το 2017 είχε αντιμετωπίσει σοβαρό πρόβλημα υγείας, το οποίο όμως ξεπέρασε, ενώ στη συνέχεια υποβαλλόταν τακτικά στις προβλεπόμενες ιατρικές εξετάσεις προκειμένου να συνεχίζει να ασκεί τα καθήκοντά του.

Η ίδια αναφέρθηκε και στα όσα είχαν ειπωθεί για την υγεία του στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για τα Τέμπη, υποστηρίζοντας ότι παρουσιάστηκαν προσωπικά ιατρικά δεδομένα χωρίς να γίνει αναφορά στο τελικό πόρισμα των γιατρών, σύμφωνα με το οποίο είχε κριθεί ικανός να εργάζεται ως μηχανοδηγός.

«Έφεραν κάποια προσωπικά δεδομένα, χωρίς να πούνε το τελικό πόρισμα των γιατρών που έλεγε ότι ήταν ικανός», κατέθεσε. Πρόσθεσε ακόμη ότι η δημόσια συζήτηση που ακολούθησε την επηρέασε έντονα, με αποτέλεσμα να σταματήσει να εργάζεται, σημειώνοντας πως «δεν ζήτησε κανείς συγγνώμη».

Η κόρη του μίλησε για το «11λεπτο κενό»

Στη συνέχεια κατέθεσε η κόρη του μηχανοδηγού, η οποία αναφέρθηκε μεταξύ άλλων στις ενέργειες που, όπως είπε, έκανε προκειμένου να κατασχεθεί το καταγραφικό του ΟΣΕ με τις επικοινωνίες της νύχτας της 28ης Φεβρουαρίου 2023.

Όπως υποστήριξε ενώπιον του δικαστηρίου, στα στοιχεία που είχε εξετάσει υπήρχε ένα «11λεπτο κενό» στις επικοινωνίες μεταξύ σταθμαρχών και μηχανοδηγών, από την αναχώρηση της επιβατικής αμαξοστοιχίας από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Λάρισας έως λίγο πριν από τη σύγκρουση.

Η ίδια αναφέρθηκε επίσης σε δεδομένα της δικογραφίας που, κατά την κατάθεσή της, δείχνουν ότι η αμαξοστοιχία επιβράδυνε λίγα χιλιόμετρα έξω από τη Λάρισα. Επικαλέστηκε ακόμη αναφορές επιβατών σύμφωνα με τις οποίες το τρένο φέρεται να είχε σταματήσει για κάποιο διάστημα σε σημείο χωρίς φωτισμό έξω από την πόλη.

Η τελευταία επικοινωνία με τον πατέρα της

Η κόρη του Γεώργιου Κουτσούμπα κατέθεσε ότι είχε επικοινωνήσει μαζί του περίπου στις 21:00 το βράδυ της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Όπως είπε, ο πατέρας της είχε αναφέρει καθυστέρηση στο δρομολόγιο εξαιτίας βλάβης σε άλλη αμαξοστοιχία.

Μετά τη σύγκρουση, σύμφωνα με την ίδια, η οικογένεια ενημερώθηκε από συνάδελφο του πατέρα της. Κατά την κατάθεσή της άσκησε κριτική στη στάση της Hellenic Train, υποστηρίζοντας ότι η εταιρεία δεν είχε επικοινωνήσει άμεσα με την οικογένεια για να την ενημερώσει για την τύχη των εργαζομένων της.

«Η Hellenic Train ήταν άφαντη. Δεν μπήκε στη διαδικασία να δηλώσει τους εργαζομένους της και να μας ενημερώσει», ανέφερε, περιγράφοντας στη συνέχεια την προσπάθειά της να συγκεντρώσει πληροφορίες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας μετά την είδηση της σύγκρουσης.

Οι αναφορές για προβλήματα στον σιδηρόδρομο

Η μάρτυρας υποστήριξε ακόμη ότι ο πατέρας της είχε μιλήσει στο παρελθόν για βλάβες στις αμαξοστοιχίες και προβλήματα στις επικοινωνίες μέσω VHF, με συχνές παρεμβολές.

Οι συγκεκριμένες αναφορές εντάσσονται πλέον στο ευρύτερο αποδεικτικό υλικό που θα αξιολογήσει το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, καθώς η δίκη περνά στο στάδιο εξέτασης εκατοντάδων μαρτύρων που συνδέονται με διαφορετικές πτυχές της υπόθεσης.

Πάνω από 250 μάρτυρες

Η διαδικασία συνεχίζεται αύριο με την κατάθεση του Αντώνη Ψαρόπουλου, ο οποίος ζήτησε να εξεταστεί νωρίτερα λόγω της διπλής ιδιότητάς του, τόσο ως πατέρα θύματος όσο και ως συνηγόρου υποστήριξης της κατηγορίας για τον ίδιο και άλλους συγγενείς θυμάτων.

Σύμφωνα με τη σειρά που καθόρισε η πρόεδρος του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, αρχικά θα εξεταστούν οι συγγενείς των θυμάτων. Θα ακολουθήσουν οι τραυματίες που έχουν δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας, στη συνέχεια όσοι δεν έχουν δηλώσει παράσταση και κατόπιν όσοι επιχείρησαν στο πεδίο μετά τη σύγκρουση, όπως πυροσβέστες, διασώστες και αστυνομικοί.

Αργότερα θα καταθέσουν μάρτυρες που σχετίζονται με τη λειτουργία του σιδηροδρομικού δικτύου, μεταξύ αυτών κλειδούχοι, σταθμάρχες και μηχανικοί, ενώ στο τέλος θα εξεταστούν οι ιατροδικαστές της Λάρισας.

Η πρόεδρος του δικαστηρίου διευκρίνισε επίσης ότι οι μάρτυρες που συνδέονται με το ζήτημα της φωτιάς και των ερευνών για τα αίτιά της θα εξεταστούν συγκεντρωτικά, μαζί με τεχνικούς συμβούλους οικογενειών και μάρτυρες υποστήριξης της κατηγορίας.

Χαρακτήρισε μάλιστα το συγκεκριμένο τμήμα της δικογραφίας ως ένα από τα δυσκολότερα, λέγοντας χαρακτηριστικά ότι η μελέτη των τεχνικών εκθέσεων ήταν σαν «διάβασμα Πανελληνίων» προκειμένου να γίνουν πλήρως κατανοητές.

Η δίκη συνεχίζεται αύριο και θα ακολουθήσει νέα συνεδρίαση την Τετάρτη, ενώ ο συνολικός αριθμός των μαρτύρων ξεπερνά τους 250, γεγονός που προδιαγράφει μια μακρά και ιδιαίτερα σύνθετη αποδεικτική διαδικασία.