Βαριά σκιά έχει πέσει στην Πολεμική Αεροπορία μετά την τραγική πτώση του F-4E Phantom στην Τανάγρα, που κόστισε τη ζωή στους δύο πιλότους του μαχητικού κατά τη διάρκεια της Athens Flying Week.

Το δυστύχημα σημειώθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2026, μπροστά στα μάτια δεκάδων θεατών που είχαν βρεθεί στην αεροπορική βάση της Τανάγρας για να παρακολουθήσουν το εντυπωσιακό πρόγραμμα της αεροπορικής επίδειξης.

Νεκροί είναι ο 37χρονος σμηναγός Δημήτρης Πέτρου και ο 40χρονος επισμηναγός Γιάννης Μπλέσιας.

Η κηδεία του Δημήτρη Πέτρου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου στον Κατσικά Ιωαννίνων, ενώ η νεκρώσιμη ακολουθία του Γιάννη Μπλέσια θα γίνει την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου στον Πύργο Ηλείας.

Τα τελευταία δευτερόλεπτα της μοιραίας πτήσης

Το Phantom συνετρίβη λίγο μετά την απογείωσή του, κατά τη διάρκεια της δεξιάς στροφής που περιλαμβανόταν στο σενάριο της επίδειξης.

Από τη στιγμή της απογείωσης μέχρι την πρόσκρουση στο έδαφος μεσολάβησαν λιγότερα από δύο λεπτά.

Τα καρέ από το βίντεο της πτήσης αποτυπώνουν τα κρίσιμα δευτερόλεπτα. Το αεροσκάφος κινείται αρχικά ευθεία και στη συνέχεια φαίνεται να ανεβάζει ελαφρώς το ρύγχος του, πριν ακολουθήσει απότομη κάθοδος.

Το Phantom θα έπρεπε να ολοκληρώσει τη δεξιά στροφή και να επιστρέψει πάνω από τον διάδρομο της Τανάγρας, σε ιδιαίτερα χαμηλό ύψος, ώστε να συνεχίσει το πρόγραμμα της επίδειξης.

Η συγκεκριμένη στροφή, ωστόσο, δεν ολοκληρώθηκε ποτέ.

Τα σενάρια που εξετάζονται για την πτώση του Phantom

Τα ακριβή αίτια της τραγωδίας αναμένεται να προκύψουν από την έρευνα και το πόρισμα της αρμόδιας επιτροπής. Όπως εξήγησε μιλώντας στο Live News ο δημοσιογράφος Μαρίνος Γκασιάμης, αυτή η διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο, ενώ προς το παρόν εξετάζονται διαφορετικά ενδεχόμενα.

Ένα από τα σενάρια που αναφέρθηκαν είναι η πιθανότητα να επηρέασε την πτήση κάποιο καθοδικό ή πλευρικό ρεύμα αέρα, την ώρα που το μαχητικό επιχειρούσε τη στροφή σε πολύ χαμηλό ύψος και με υψηλές επιβαρύνσεις G.

Ένα ακόμη ενδεχόμενο που εξετάζεται είναι η πρόσκρουση πτηνού σε κινητήρα. Όπως εξηγήθηκε, σε περίπτωση που ένα πτηνό εισέλθει στον κινητήρα και προκαλέσει απώλεια ισχύος, το αεροσκάφος μπορεί να βρεθεί σε εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, ιδιαίτερα όταν πραγματοποιεί απαιτητικό ελιγμό σε χαμηλό ύψος.

Στο τραπέζι βρίσκεται επίσης το ενδεχόμενο του χωρικού αποπροσανατολισμού ή του βέρτιγκο, χωρίς ωστόσο να υπάρχουν αυτή τη στιγμή στοιχεία που να επιβεβαιώνουν κάποιο από τα παραπάνω σενάρια.

«Οι πιλότοι παρέμειναν στο αεροσκάφος σώζοντας πολύ περισσότερες ζωές»

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στη στάση των δύο πιλότων κατά τα τελευταία δευτερόλεπτα της πτήσης.

Όπως ανέφερε ο Μαρίνος Γκασιάμης, από την εικόνα της πτώσης προκύπτει ότι οι δύο χειριστές παρέμειναν στο αεροσκάφος, με αποτέλεσμα, σύμφωνα με την εκτίμησή του, να αποφευχθεί μια ακόμη μεγαλύτερη τραγωδία, καθώς το Phantom δεν κατέληξε πάνω στους θεατές που βρίσκονταν στην περιοχή της επίδειξης.

Ο ίδιος εξήγησε ότι το F-4E Phantom, παρά το γεγονός ότι αποτελεί παλαιότερο αεροσκάφος σε σχέση με τα σύγχρονα μαχητικά, θεωρείται ιδιαίτερα ανθεκτική κατασκευή.

«Το αεροσκάφος ήταν σε κλίση με μεγάλη ταχύτητα»

Στη φυσιολογία της πτήσης και στον ανθρώπινο παράγοντα αναφέρθηκε από την πλευρά του και ο αντιπτέραρχος ε.α. και αμυντικός αναλυτής Κωνσταντίνος Ιατρίδης, μιλώντας επίσης στο Live News.

Όπως εξήγησε, από τα διαθέσιμα πλάνα φαίνεται ένα αεροσκάφος σε δεξιά κλίση, σε κάθοδο και με μεγάλη ταχύτητα, ενώ δεν μπορεί από το συγκεκριμένο βίντεο να διαπιστωθεί αν οι πιλότοι επιχείρησαν κάποια διορθωτική ενέργεια.

Ο ίδιος τόνισε ότι οι πτήσεις επίδειξης πραγματοποιούνται υπό ιδιαίτερα απαιτητικές συνθήκες, με χαμηλό ύψος, υψηλές ταχύτητες, μεγάλες κλίσεις και υψηλά φορτία G.

Σε τέτοιες συνθήκες, όπως εξήγησε, μπορεί να προκύψει απώλεια χωρικής επίγνωσης, κατά την οποία ο χειριστής για κρίσιμα δευτερόλεπτα ενδέχεται να αντιλαμβάνεται διαφορετικά τη θέση και την κίνηση του αεροσκάφους σε σχέση με το έδαφος.

«Οι αισθήσεις του δίνουν μια διαφορετική εικόνα σε σχέση με αυτό που συμβαίνει στην πραγματικότητα», ανέφερε χαρακτηριστικά, εξηγώντας τη δυσκολία που μπορεί να δημιουργηθεί σε έναν χειριστή όταν ένα αεροσκάφος κινείται με μεγάλη ταχύτητα και σε πολύ χαμηλό ύψος.

Ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης υπογράμμισε, πάντως, ότι όλα τα ενδεχόμενα παραμένουν ανοιχτά, καθώς από τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοιχεία δεν μπορεί να εξαχθεί ασφαλές συμπέρασμα για το τι προκάλεσε την πτώση.

Το επίσημο πόρισμα της έρευνας αναμένεται να ρίξει φως στα αίτια της τραγωδίας που συγκλόνισε την Πολεμική Αεροπορία και τη χώρα.