Με θερμές ευχές για μια δημιουργική και φωτισμένη σχολική χρονιά υποδέχεται τη νέα εκπαιδευτική περίοδο 2026-2027 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος. Στο επίσημο μήνυμά του, ο Προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας απευθύνεται με θέρμη σε μαθητές και μαθήτριες, στα παιδιά, τους νέους αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας, τονίζοντας τη σημασία της γνώσης, της πνευματικής καλλιέργειας και της αλληλεγγύης στη σχολική ζωή.



Ο Μακαριώτατος εύχεται υγεία, δύναμη και υπομονή σε όλους τους συντελεστές της εκπαιδευτικής διαδικασίας, υπογραμμίζοντας πως η παιδεία αποτελεί το ισχυρότερο θεμέλιο για το μέλλον της κοινωνίας. Η Εκκλησία στηρίζει ενεργά τη νέα γενιά στο ξεκίνημα αυτού του ταξιδιού.

Στο μήνυμά του προς τους μαθητές των Δημοτικών, ο αρχιεπίσκοπος προτρέπει, μεταξύ άλλων, «όλη την χρονιά να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, γι’ αυτό και μαθαίνουμε γράμματα, για να μάθουμε να αγαπούμε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο». Επιπλέον, επισημαίνει:



«Παιδιά μου αγαπημένα, σίγουρα έχετε έλθει στο σχολείο για να πάρετε πολλά εφόδια, να μάθετε πολλά πράγματα. Έχετε έλθει όμως και για να δώσετε. Να δώσετε βοήθεια σε όποιον χρειασθεί, όχι μόνο στον φίλο ή στην φίλη μας. Να πιάσουμε από το χέρι και να στηρίξουμε και αυτόν που δεν τον κάνουμε παρέα.



Εξάλλου, ο προκαθήμενος της Ελλαδικής Εκκλησίας απευθύνει προς τους μαθητές των μεγαλύτερων τάξεων το μήνυμα ότι το σχολείο αποτελεί «έναν πολύτιμο χώρο μάθησης, διαλόγου και καλλιέργειας» και όχι απλώς έναν χώρο μετάδοσης πληροφοριών. Όπως σημειώνει, μέσα από τη σχολική ζωή οι νέοι διαμορφώνουν τον χαρακτήρα τους, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους και προετοιμάζονται να γίνουν «υπεύθυνοι και δημιουργικοί πολίτες». Επίσης, τους προτρέπει: «Μην αντιμετωπίσετε τη φετινή χρονιά σαν μία απλή επανάληψη ή μία κουραστική ρουτίνα. Δείτε την ως μία μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τα ταλέντα σας, να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να ομορφύνετε την ψυχή σας. Οπλιστείτε με υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία».



Επιπροσθέτως, κάνει ιδιαίτερη αναφορά και στην αποστολή των εκπαιδευτικών, χαρακτηρίζοντας το έργο τους καθοριστικό για το μέλλον της κοινωνίας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ. «Σμιλεύετε τους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Δίνετε σχήμα στον ψυχισμό αυτών, που με τη σειρά τους θα δώσουν σχήμα στο αύριο του τόπου μας. Και η δουλειά σας δεν είναι εύκολη. Απαιτεί καλή συγκρότηση. Όχι μόνο γνωστική, αλλά και γενικότερα προσωπική. Χρειάζεται να γνωρίζετε καλά τα όρια της σχολικής τάξης, την ισορροπία της αυστηρότητας και της επιείκειας, της δικαιοσύνης και της “οικονομίας”, της προσήνειας και της απόστασης που απαιτεί η θέση σας», τονίζει.



Παράλληλα, ο μακαριώτατος αναφέρεται στις δυσκολίες και το βάρος της ευθύνης που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό έργο: «Είναι φυσικό να νιώθετε ευθύνη. Κι ενίοτε, να νιώθετε την ευθύνη βαριά στους ώμους σας. Όμως, έχει σημασία να θυμάστε πως στο έργο σας δεν είστε μόνοι. Και δεν εννοώ μονάχα τις δομές που το κράτος έχει προνοήσει να σας συνεπικουρούν. Μιλώ για την άνωθεν βοήθεια, το πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι “’πανταχού παρών και τα πάντα πληρών”, είναι μαζί σας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αρκεί να θελήσετε να Του ανοίξετε την πόρτα της καρδιάς σας. Αν Του απευθυνθείτε, θα διαπιστώσετε μέσα σας ζωντανό τον λόγo του Χριστού, “Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς” (Ματθ. 11,28), και θα νιώσετε ελαφρύτερο το φορτίο της ευθύνης σας».

Αναλυτικά, τα μηνύματα του αρχιεπισκόπου Ιερωνύμου:

Προς τους μαθητές και μαθήτριες των Δημοτικών Σχολείων:



Αγαπημένα μου παιδιά,



Με πολλή χαρά και συγκίνηση βλέπω ξανά τα όμορφα και γελαστά σας πρόσωπα και χαίρομαι που επικοινωνώ μαζί σας αυτήν την τόσο σημαντική ημέρα, την πρώτη της νέας σχολικής χρονιάς.

Μια καινούρια σχολική χρονιά αρχίζει με τον Αγιασμό που μόλις τελέσαμε. Είδατε στον Αγιασμό ο Ιερέας βύθισε τρεις φορές τον Σταυρό μέσα στο νερό ψάλλοντας το «Σώσον Κύριε τον λαόν σου…». Τρεις φορές, στο όνομα της αγίας Τριάδος, όπως ενώνουμε τα τρία μας δάχτυλα και κάνουμε τον σταυρό μας, στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.



Η καινούρια λοιπόν σχολική χρονιά αρχίζει με την βοήθεια και την ευλογία του Θεού. Κάναμε όλοι μαζί μια προσευχή στον Θεό, να μας αγιάσει ώστε τα έργα μας να είναι όμορφα και δημιουργικά. Και αυτήν την προσευχή οι Άγγελοι την μετέφεραν με πολλή χαρά στον Θεό, πρώτον γιατί έγινε από εσάς τα παιδιά που ο Χριστός μας τόσο πολύ σας αγαπάει και δεύτερον γιατί είμαστε όλοι μαζί ενωμένοι και αγαπημένοι τούτη την όμορφη ημέρα.



Μην ξεχάσουμε λοιπόν αυτήν την πρώτη ημέρα. Όλη την χρονιά να είμαστε ενωμένοι και αγαπημένοι. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο, γι’ αυτό και μαθαίνουμε γράμματα, για να μάθουμε να αγαπούμε και να βοηθάμε ο ένας τον άλλο.



Παιδιά μου αγαπημένα, σίγουρα έχετε έλθει στο σχολείο για να πάρετε πολλά εφόδια, να μάθετε πολλά πράγματα. Έχετε έλθει όμως και για να δώσετε. Να δώσετε βοήθεια σε όποιον χρειασθεί, όχι μόνο στον φίλο ή στην φίλη μας. Να πιάσουμε από το χέρι και να στηρίξουμε και αυτόν που δεν τον κάνουμε παρέα. Να μην υπάρχει ούτε ένα παιδί στην τάξη σας απομονωμένο και στεναχωρημένο.



Έτσι λοιπόν, μέσα στην αγάπη του Θεού και στην αγάπη των καλών σας δασκάλων, σας δίνω κι εγώ την ευχή μου να περάσετε μια πολλή όμορφη και δημιουργική σχολική χρονιά, που όπως έτσι όμορφα άρχισε, όμορφα και να ολοκληρωθεί. Εύχομαι υγεία και πρόοδο σε όλους!



Με πολλές εγκάρδιες ευχές,

Ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Αθηνών Ιερώνυμος

Μήνυμα προς τους μαθητές και τις μαθήτριες των Γυμνασίων και Λυκείων:



Αγαπητά μου παιδιά,



Η έναρξη μιας νέας σχολικής χρονιάς φέρνει πάντα μαζί της μια ξεχωριστή ζωντάνια. Οι αυλές των σχολείων γεμίζουν ξανά με τις φωνές, τα χαμόγελα και τις προσδοκίες σας. Για τον καθένα και την καθεμία από εσάς, η σημερινή ημέρα σηματοδοτεί την αφετηρία ενός νέου ταξιδιού· μιας πορείας γεμάτης προκλήσεις, ανακαλύψεις και νέες εμπειρίες.



Σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από γρήγορες αλλαγές και συνεχείς προκλήσεις, το σχολείο εξακολουθεί να αποτελεί έναν πολύτιμο χώρο μάθησης, διαλόγου και καλλιέργειας. Δεν είναι μόνο ο τόπος όπου αποκτάτε γνώσεις, αλλά και το περιβάλλον μέσα στο οποίο διαμορφώνετε τον χαρακτήρα σας, αναπτύσσετε τις ικανότητές σας και προετοιμάζεστε να γίνετε υπεύθυνοι και δημιουργικοί πολίτες.



Το μεγάλο μυστικό της σχολικής ζωής, όμως, κρύβεται στις σχέσεις που διαμορφώνετε. Στον σεβασμό και την εμπιστοσύνη προς τους καθηγητές σας, οι οποίοι με κόπο και αγάπη σας καθοδηγούν, αλλά και στις διαπροσωπικές σχέσεις με τους συμμαθητές σας.



Μέσα από την καθημερινή συνύπαρξη, τη συνεργασία και την αλληλεγγύη, μαθαίνετε να ακούτε τον άλλον, να μοιράζεστε, να συναισθάνεστε και να χτίζετε έναν καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο.

Απευθυνόμενος και στους αγαπητούς γονείς και εκπαιδευτικούς, θα ήθελα να εξάρω το σπουδαίο και υπεύθυνο έργο σας. Είστε οι αφανείς στυλοβάτες που στηρίζετε τα όνειρα αυτών των παιδιών, προσφέροντάς τους τις ρίζες για να κρατηθούν γερά και τα φτερά για να πετάξουν ψηλά.



Αγαπημένα μου παιδιά,

Μην αντιμετωπίσετε τη φετινή χρονιά σαν μια απλή επανάληψη ή μια κουραστική ρουτίνα. Δείτε την ως μια μοναδική ευκαιρία να ανακαλύψετε τα ταλέντα σας, να διευρύνετε τους ορίζοντές σας και να ομορφύνετε την ψυχή σας. Οπλιστείτε με υπομονή, επιμονή και αισιοδοξία.

Εύχομαι ολόψυχα η νέα αυτή σχολική χρονιά να είναι δημιουργική, φωτισμένη και ευλογημένη για όλους σας.

Ο Θεός να σας σκέπει, να σας χαρίζει υγεία και να ευλογεί τα έργα σας!



Με πατρική αγάπη,

Ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος Β’

Προς τους εκπαιδευτικούς των σχολείων μας:



Αγαπητές και αγαπητοί Εκπαιδευτικοί,



Βρίσκεστε και πάλι στο ξεκίνημα μιας νέας σχολικής χρονιάς. Κάποιοι από εσάς «παλιοί» και έμπειροι˙ άλλοι, νεοδιορισθέντες, αμήχανοι κάπως μπροστά στις προκλήσεις της νέας σας αρχής. Στα χρόνια της νεότητας μου, βρέθηκα κι εγώ στην δική σας θέση. Γνωρίζω κάπως τις αγωνίες και τους προβληματισμούς σας, τις έγνοιες και τις προσδοκίες σας. Επιτρέψτε μου λοιπόν να μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις, που εκπορεύονται όχι τόσο από διάθεση νουθεσίας, όσο από την αγάπη κάποιου που βάδισε κάποτε στα δικά σας βήματα και τώρα νιώθει απέναντί σας ευθύνη πατρική.



Γνωρίζετε πολύ καλά πως διακονείτε τον πιο ευαίσθητο τομέα μιας πολιτείας: σμιλεύετε τους ανθρώπους που θα διαμορφώσουν το μέλλον. Δίνετε σχήμα στον ψυχισμό αυτών, που με τη σειρά τους θα δώσουν σχήμα στο αύριο του τόπου μας. Και η δουλειά σας δεν είναι εύκολη. Απαιτεί καλή συγκρότηση. Όχι μόνο γνωστική, αλλά και γενικότερα προσωπική. Χρειάζεται να γνωρίζετε καλά τα όρια της σχολικής τάξης, την ισορροπία της αυστηρότητας και της επιείκειας, της δικαιοσύνης και της «οικονομίας», της προσήνειας και της απόστασης που απαιτεί η θέση σας.



Το να εκπαιδεύεις νέους ανθρώπους σημαίνει να εμπνέεις ζωή. Μην σας φαίνεται υπερβολική μια τέτοια κουβέντα. Ένα μεγάλο μέρος αυτού που αποκαλούμε ζωή είναι η συσσώρευση του πολιτισμού του παρελθόντος, αυτού δηλαδή που οι ανθρώπινες κοινωνίες έκριναν καλό να διασώσουν και να μεταλαμπαδεύσουν ως γνώση στους επόμενους. Κι εσείς είστε οι κομιστές αυτού του πολιτισμού. Όταν «κάνετε παράδοση» μέσα στην σχολική τάξη, δεν παραδίδετε απλώς πληροφορίες αλλά κύτταρα ζωής. Γι’ αυτό κι έχει μεγάλη σημασία η γνώση να παραδίδεται ως έμπνευση ζωής. Πόσοι και πόσοι άνθρωποι δεν επέλεξαν κατεύθυνση στον βίο τους, επειδή έτυχε στα σχολικά τους χρόνια να συναντήσουν έναν δάσκαλο που στάθηκε γι’ αυτούς έμπνευση και οδηγός;



Είναι φυσικό να νιώθετε ευθύνη. Κι ενίοτε, να νιώθετε την ευθύνη βαριά στους ώμους σας. Όμως, έχει σημασία να θυμάστε πως στο έργο σας δεν είστε μόνοι. Και δεν εννοώ μονάχα τις δομές που το κράτος έχει προνοήσει να σας συνεπικουρούν. Μιλώ για την άνωθεν βοήθεια, το πνεύμα του Θεού, το Πνεύμα της Αληθείας. Είναι «πανταχού παρών και τα πάντα πληρών», είναι μαζί σας ανά πάσα ώρα και στιγμή, αρκεί να θελήσετε να Του ανοίξετε την πόρτα της καρδιάς σας. Αν Του απευθυνθείτε, θα διαπιστώσετε μέσα σας ζωντανό τον λόγo του Χριστού, «Δεύτε προς με πάντες οι κοπιώντες και πεφορτισμένοι, καγώ αναπαύσω υμάς» (Ματθ. 11,28), και θα νιώσετε ελαφρύτερο το φορτίο της ευθύνης σας.



Εύχομαι λοιπόν, η φετινή σχολική χρονιά να είναι για σας χρονιά δημιουργικού κόπου και συνάμα χρονιά εν Χριστώ παρακλήσεως και αναπαύσεως. Ο Θεός να σας σκεπάζει και να ευοδώνει τα έργα σας!



Με αγάπη Χριστού,

Ο Αρχιεπίσκοπος

Ο Αθηνών Ιερώνυμος