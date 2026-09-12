Σήμερα, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, δεν καταγράφεται κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή. Η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά, μεταξύ άλλων, τη μνήμη του Αγίου Αυτονόμου και του Αγίου Κουρνούτου, επισκόπου Ικονίου, ενώ είναι και η Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου.

Εορτολόγιο σήμερα: Ποιοι γιορτάζουν στις 12 Σεπτεμβρίου

Σύμφωνα με το εορτολόγιο, σήμερα γιορτάζουν τα εξής ονόματα:

Δεν καταγράφεται κάποια γνωστή ονομαστική γιορτή για τις 12 Σεπτεμβρίου.

Ποιος γιορτάζει αύριο

Αύριο, σύμφωνα με το εορτολόγιο, γιορτάζουν:

Αριστείδης, Αρίστος, Άρης, Αριστέα, Αριστούλα, Αριστίνα

Κορνήλιος, Κορνήλης, Κορνήλος, Κορνηλία, Κορνήλα

Σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τη μνήμη των:

Στις 12 Σεπτεμβρίου τιμώνται η Απόδοσις της εορτής του Γενεσίου της Θεοτόκου, ο Άγιος Αυτόνομος, ο Άγιος Κουρνούτος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Ικονίου, ο Άγιος Ιουλιανός ο πρεσβύτερος Αγκύρας από τη Γαλατία, ο Άγιος Θεόδωρος ο Ιερομάρτυρας επίσκοπος Αλεξανδρείας, οι Άγιοι Μακεδόνιος, Θεόδουλος και Τατιανός, ο Όσιος Δανιήλ ο Θάσιος, ο Άγιος Ωκεανός, ο Άγιος Κουρνούτας ο εν την Αχεράν ασκήσας, ο Άγιος Ανδρόνικος «ὁ ἐν τὴ Ἀτρώα», ο Άγιος Albeus, καθώς και η Ανάμνηση της αφωνίας και της όρασης του Ζαχαρία.

Άγιος Αυτόνομος: Ο επίσκοπος που μαρτύρησε την ώρα της Θείας Λειτουργίας

Κεντρική μορφή της ημέρας είναι ο Άγιος Αυτόνομος, Ιερομάρτυρας και επίσκοπος, η μνήμη του οποίου τιμάται κάθε χρόνο στις 12 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, ήταν επίσκοπος στην Ιταλία και ανέπτυξε έντονη χριστιανική δράση σε μια περίοδο κατά την οποία οι διωγμοί κατά των χριστιανών ήταν ακόμη ιδιαίτερα σκληροί.

Κατά την παράδοση, την περίοδο των διωγμών επί αυτοκράτορα Διοκλητιανού εγκατέλειψε την περιοχή όπου βρισκόταν και κατευθύνθηκε στους Σωρεούς της Μικράς Ασίας. Εκεί φιλοξενήθηκε στο σπίτι ενός χριστιανού, του Κορνηλίου, και συνέχισε το κήρυγμά του.

Η δράση του δεν περιορίστηκε σε μία περιοχή. Φέρεται να ταξίδεψε στη Λυκαονία και την Ισαυρία, ενώ πριν από μία από τις αναχωρήσεις του χειροτόνησε τον Κορνήλιο διάκονο. Όταν επέστρεψε και διαπίστωσε ότι η χριστιανική κοινότητα είχε αναπτυχθεί σημαντικά, τον χειροτόνησε ιερέα.

Αργότερα, ο Άγιος Αυτόνομος επισκέφθηκε και άλλες περιοχές, μεταξύ των οποίων τόπους γύρω από τον Εύξεινο Πόντο. Επιστρέφοντας στους Σωρεούς, σύμφωνα με την εκκλησιαστική διήγηση, χειροτόνησε τον Κορνήλιο επίσκοπο και συνέχισε το δικό του ιεραποστολικό έργο.

Η παράδοση αναφέρει ότι η δραστηριότητά του προκάλεσε την αντίδραση ειδωλολατρών της περιοχής. Ο Άγιος Αυτόνομος φέρεται να δέχθηκε επίθεση μέσα στον ναό την ώρα που τελούσε τη Θεία Λειτουργία και να θανατώθηκε με λιθοβολισμό. Ο θάνατός του τοποθετείται από τις εκκλησιαστικές πηγές περίπου στο 313 μ.Χ.

Η Εκκλησία τον τιμά ως Ιερομάρτυρα, δηλαδή ως κληρικό που μαρτύρησε για την πίστη του. Η μνήμη του Αγίου Αυτονόμου εορτάζεται στις 12 Σεπτεμβρίου και αποτελεί μία από τις βασικές εκκλησιαστικές μνήμες της ημέρας.

Θῦμα τραπέζῃ προὐτέθη τῇ σῇ Λόγε, Θύτης σὸς Αὐτόνομος, ἐκθανὼν λίθοις. Αὐτόνομος δὲ λίθοις δυωκαιδεκάτῃ κατελεύσθη.

Ακούστε το Απολυτίκιον

https://www.youtube.com/watch?v=iyrUP07VtpU

Εορτολόγιο Σεπτεμβρίου

Δείτε αναλυτικά το εορτολόγιο Σεπτεμβρίου και ποιοι γιορτάζουν κάθε μέρα.